MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectSelected 

Selected （Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの選択状態を示すフラグを取得します。言い換えると、グラフィックオブジェクトが選択されているかどうかのフラグです。

bool  Selected() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの選択状態（結合されたオブジェクトが存在しない場合は false ）

Selected（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの選択状態を示すフラグを設定します。

bool  Selected(
  bool  selected      // フラグ値
  ）

パラメータ

selected

[in]  フラグの新しい値

戻り値

成功の場合は true、フラグが変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Selected の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- チャートオブジェクトの「selected」フラグを取得する
  bool selected_flag=object.Selected();
  if(selected_flag)
    {
    //--- チャートオブジェクトの「selected」フラグを設定する
    object.Selected(false);
    }
 }