- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Selected （Get メソッド）
グラフィックオブジェクトの選択状態を示すフラグを取得します。言い換えると、グラフィックオブジェクトが選択されているかどうかのフラグです。
|
bool Selected() const
戻り値
クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの選択状態（結合されたオブジェクトが存在しない場合は false ）
Selected（Set メソッド）
グラフィックオブジェクトの選択状態を示すフラグを設定します。
|
bool Selected(
パラメータ
selected
[in] フラグの新しい値
戻り値
成功の場合は true、フラグが変更できなかった場合は false
例:
|
//--- CChartObject::Selected の例