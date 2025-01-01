ドキュメントセクション
CChartObjectTimeframes 

Timeframes（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの可視性フラグを取得します。

int  Timeframes() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されているグラフィックオブジェクトの可視性フラグ（結合されたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

Timeframes（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの可視性フラグを設定します。

bool  Timeframes(
  int  new_timeframes      // 可視性フラグ
  ）

パラメータ

new_timeframes

[in]  グラフィックオブジェクトの新しい可視性フラグ

戻り値

成功の場合は true、可視性フラグが変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Timeframes の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;  
  //--- チャートオブジェクトの時間軸を取得する
  int timeframes=object.Timeframes();  
  if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
    {  
    //--- チャートオブジェクトの時間軸を設定する
     object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
    }  
 }  