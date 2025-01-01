ドキュメントセクション
CChartObjectFiboTimes

CChartObjectFiboTimes は「Fibonacci Time Zones（フィボナッチタイムゾーン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectFiboTimes クラスは「Fibonacci Time Zones（フィボナッチタイムゾーン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

クラスメソッド

作成

 

Create

「Fibonacci Time Zones（フィボナッチタイムゾーン）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

