//--- CChartObject::LevelColor の例

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- チャートオブジェクトのレベルの色を取得する

color level_color=object.LevelColor(i);

if(level_color!=clrRed)

{

//--- チャートオブジェクトのレベルの色を設定する

object.LevelColor(i,clrRed);

}

}

}