ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectLevelColor 

LevelColor（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの色を取得します。

color  LevelColor(
  int  level      // レベル番号
  ) const

パラメータ

level

[in]  レベル番号

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの指定されたレベルの色（結合されたオブジェクトが存在しない場合は CLR_NONE ）

LevelColor（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの指定されたレベルの色を設定します。

bool  LevelColor(
  int    level,        // レベル番号
  color  new_color      // 新しい色
  ）

パラメータ

level

[in]  レベル番号

new_color

[in]  指定されたレベルの新しい線の色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::LevelColor の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //---
  for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)
    {
    //--- チャートオブジェクトのレベルの色を取得する
    color level_color=object.LevelColor(i);
    if(level_color!=clrRed)
       {
        //--- チャートオブジェクトのレベルの色を設定する
        object.LevelColor(i,clrRed);
       }
    }
 }