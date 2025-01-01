ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectColor 

Color（Get メソッド）

グラフィックオブジェクトの線の色を取得します。

color  Color() const

戻り値

クラスインスタンスに結合されたグラフィックオブジェクトの線の色（結合されたオブジェクトが存在しない場合は CLR_NONE ）

Color（Set メソッド）

グラフィックオブジェクトの線の色を設定します。

bool  Color(
  color  new_color      // 新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  線の色の新しい値.

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false

例:

//--- CChartObject::Color の例
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CChartObject object;
  //--- チャートオブジェクトの色を取得する
  color object_color=object.Color();
  if(object_color!=clrRed)
    {
    //--- チャートオブジェクトの色を設定する
    object.Color(clrRed);
    }
 }