CChartObjectEllipse

CChartObjectEllipse は「Ellipse（楕円形）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectEllipse クラスは「Ellipse（楕円形）」オブジェクトプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectEllipse : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

クラスメソッド

作成

 

Create

「Ellipse（楕円形）」オブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

