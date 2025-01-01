ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトCChartObjectType 

Type

グラフィックオブジェクト型の識別子を取得します。

virtual int  Type() const

戻り値

オブジェクト型の識別子（ 0x8888 は CChartObject

例:

//--- CChartObject::Type の例  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  CChartObject object;
  //--- オブジェクトの型を取得する
  int type=object.Type();  
 }  