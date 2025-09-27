Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Svedese con Tasso di Interesse Fisso (CPIF) a/a (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)
|Basso
|3.2%
|3.7%
|
3.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.3%
|
3.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice più popolare per valutare l'inflazione svedese è l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI). L'IPC è una misura delle serie temporali delle fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie a livello nazionale. Un altro indice correlato all'inflazione è l'Indice dei Prezzi al Consumo con Tasso di Interesse Fisso (CPIF) a/a. Il CPIF viene calcolato mensilmente in base agli stessi dati utilizzati per il calcolo dell'IPC principale. Tuttavia, l'impatto diretto dei cambiamenti nella politica monetaria è escluso dal calcolo. Si ritiene che la politica monetaria della Riksbank influenzi l'IPC attraverso variazioni dei tassi ipotecari. Tuttavia, questi cambiamenti non sono collegati alla pressione inflazionistica soggiacente. L'indice mostra la variazione nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Lo svantaggio dell'IPC principale è l'impatto diretto dei cambiamenti di politica monetaria introdotti dalla banca centrale del Paese. Tali cambiamenti influenzano i tassi ipotecari e hanno un impatto significativo e diretto sull'IPC. Tuttavia, questi cambiamenti non sono collegati alla pressione inflazionistica soggiacente.
A partire dal 2017, la Riksbank utilizza il CPIF come variabile target per l'obiettivo di inflazione, in quanto questo indice fornisce un riflesso più accurato delle principali tendenze inflazionistiche. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per la corona svedese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Svedese con Tasso di Interesse Fisso (CPIF) a/a (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
