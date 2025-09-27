Calendario Economico
Conto Corrente Svedese (Sweden Current Account)
|Basso
|Kr84.5 B
|Kr120.4 B
|
Kr125.4 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Conto Corrente fa parte del saldo dei pagamenti svedese, che è un dato sistematizzato su tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti.
Il Conto Corrente è la somma del saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), del reddito netto dei fattori (come interessi, dividendi, ecc.) e dei pagamenti netti di trasferimento (ad es. donazioni estere). Ciò significa che questo saldo rispetto al bilancio dei pagamenti, il più completo dei bilanci, non include i flussi di cassa derivanti dalle importazioni di capitali e dalle esportazioni di capitali e le fluttuazioni delle riserve auree e valutarie.
Il trend è determinato confrontando il valore corrente con la lettura dell'indicatore per lo stesso trimestre di un anno fa. Questo elimina l'influenza dei cambiamenti stagionali.
Un avanzo delle partite correnti aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo dei conti correnti, ovviamente, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.
In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi per la corona svedese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Svedese (Sweden Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
