Conto Corrente Svedese (Sweden Current Account)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Trade
Basso Kr​84.5 B Kr​120.4 B
Kr​125.4 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il Conto Corrente fa parte del saldo dei pagamenti svedese, che è un dato sistematizzato su tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti.

Il Conto Corrente è la somma del saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), del reddito netto dei fattori (come interessi, dividendi, ecc.) e dei pagamenti netti di trasferimento (ad es. donazioni estere). Ciò significa che questo saldo rispetto al bilancio dei pagamenti, il più completo dei bilanci, non include i flussi di cassa derivanti dalle importazioni di capitali e dalle esportazioni di capitali e le fluttuazioni delle riserve auree e valutarie.

Il trend è determinato confrontando il valore corrente con la lettura dell'indicatore per lo stesso trimestre di un anno fa. Questo elimina l'influenza dei cambiamenti stagionali.

Un avanzo delle partite correnti aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo dei conti correnti, ovviamente, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.

In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi per la corona svedese.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Svedese (Sweden Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
Kr​84.5 B
Kr​120.4 B
Kr​125.4 B
1 Q 2025
Kr​119.3 B
Kr​107.1 B
Kr​111.9 B
4 Q 2024
Kr​111.9 B
Kr​127.0 B
Kr​92.3 B
3 Q 2024
Kr​94.3 B
Kr​101.8 B
Kr​165.8 B
2 Q 2024
Kr​153.9 B
Kr​89.6 B
Kr​106.3 B
1 Q 2024
Kr​115.9 B
Kr​83.7 B
Kr​116.7 B
4 Q 2023
Kr​116.7 B
Kr​70.4 B
Kr​114.7 B
3 Q 2023
Kr​117.4 B
Kr​61.7 B
Kr​83.8 B
2 Q 2023
Kr​68.8 B
Kr​59.1 B
Kr​88.0 B
1 Q 2023
Kr​88.6 B
Kr​60.5 B
Kr​85.0 B
4 Q 2022
Kr​85.0 B
Kr​33.5 B
Kr​43.2 B
3 Q 2022
Kr​31.7 B
Kr​46.4 B
Kr​54.9 B
2 Q 2022
Kr​36.0 B
Kr​65.4 B
Kr​42.8 B
1 Q 2022
Kr​57.5 B
Kr​72.5 B
Kr​68.5 B
4 Q 2021
Kr​68.5 B
Kr​72.5 B
Kr​60.8 B
3 Q 2021
Kr​63.0 B
Kr​81.9 B
Kr​85.7 B
2 Q 2021
Kr​80.3 B
Kr​70.2 B
Kr​74.5 B
1 Q 2021
Kr​78.3 B
Kr​62.9 B
Kr​57.4 B
4 Q 2020
Kr​57.4 B
Kr​66.7 B
Kr​70.2 B
3 Q 2020
Kr​67.4 B
Kr​79.2 B
Kr​62.3 B
2 Q 2020
Kr​63.2 B
Kr​44.2 B
Kr​75.5 B
1 Q 2020
Kr​80.6 B
Kr​80.7 B
Kr​38.8 B
4 Q 2019
Kr​38.8 B
Kr​23.0 B
Kr​65.0 B
3 Q 2019
Kr​68.8 B
Kr​37.0 B
2 Q 2019
Kr​37.0 B
Kr​59.1 B
1 Q 2019
Kr​62.7 B
Kr​29.0 B
4 Q 2018
Kr​39.6 B
Kr​36.3 B
3 Q 2018
Kr​38.6 B
Kr​4.1 B
2 Q 2018
Kr​10.0 B
Kr​17.6 B
1 Q 2018
Kr​21.9 B
Kr​37.0 B
4 Q 2017
Kr​33.3 B
Kr​44.7 B
3 Q 2017
Kr​50.7 B
Kr​34.2 B
2 Q 2017
Kr​39.5 B
Kr​42.2 B
1 Q 2017
Kr​47.5 B
Kr​57.9 B
4 Q 2016
Kr​64.3 B
Kr​59.3 B
3 Q 2016
Kr​56.7 B
Kr​27.7 B
2 Q 2016
Kr​36.0 B
Kr​57.1 B
1 Q 2016
Kr​64.3 B
Kr​62.7 B
4 Q 2015
Kr​63.7 B
Kr​69.5 B
3 Q 2015
Kr​76.4 B
Kr​47.9 B
2 Q 2015
Kr​58.4 B
Kr​78.7 B
1 Q 2015
Kr​80.6 B
Kr​62.8 B
4 Q 2014
Kr​62.8 B
Kr​66.5 B
3 Q 2014
Kr​61.7 B
Kr​53.3 B
2 Q 2014
Kr​48.7 B
Kr​61.4 B
1 Q 2014
Kr​61.4 B
Kr​55.1 B
4 Q 2013
Kr​49.2 B
