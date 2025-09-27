Calendario Economico
Produzione industriale Svezia a/a (Sweden Industrial Production y/y)
|Basso
|3.8%
|6.6%
|
14.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
3.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice svedese della produzione industriale a/a riflette una variazione della produzione industriale delle imprese private nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indicatore copre tutti i settori produttivi, tra cui l'industria manifatturiera, l'estrazione mineraria, la raffinazione, la produzione di energia e altri ancora.
I dati per il calcolo dell'indice vengono raccolti tramite un sondaggio online presso aziende industriali con almeno 20 dipendenti o un fatturato netto superiore a 50 milioni di SEK. Per raccogliere dati da settori specifici, come la produzione di fertilizzanti, cemento, calcestruzzo e prodotti abrasivi, sono incluse nel sondaggio anche aziende minori con 10 o più dipendenti.
L'indice è calcolato rispetto al periodo di riferimento fissato al 2015. Il riferimento dell'indice nel 2015 è pari a 100.
La produzione industriale è un importante indicatore economico, uno degli indicatori di sviluppo dell'economia svedese a breve termine. L'indice viene utilizzato nel calcolo del PIL. Inoltre, le statistiche sulla produzione industriale per la Svezia sono incluse nei rapporti mensili europei Prodcom.
La crescita della produzione industriale svedese è un fattore favorevole e può avere un impatto positivo sui tassi delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione industriale Svezia a/a (Sweden Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
