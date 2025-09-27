Calendario Economico
Svezia Vendite al Dettaglio m/m (Sweden Retail Sales m/m)
|Basso
|0.3%
|1.4%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.4%
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indicatore delle Vendite al Dettaglio in Svezia m/m riflette una variazione delle vendite al dettaglio svedesi di beni e servizi, nel mese riportato rispetto al precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.
Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.
Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite indagini mensili presso i rivenditori svedesi con un fatturato netto superiore a 2 milioni di corone svedesi. Il campione viene aggiornato trimestralmente sulla base dei dati forniti dai servizi fiscali nazionali. I partecipanti al sondaggio forniscono dati sulla quantità di beni venduti nei punti vendita. Le cifre raccolte sono soggette ad aggiustamenti stagionali e di calendario al fine di escludere l'influenza di giorni e festività non lavorative.
L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.
La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Vendite al Dettaglio m/m (Sweden Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
