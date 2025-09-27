L'Indicatore delle Vendite al Dettaglio in Svezia m/m riflette una variazione delle vendite al dettaglio svedesi di beni e servizi, nel mese riportato rispetto al precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite indagini mensili presso i rivenditori svedesi con un fatturato netto superiore a 2 milioni di corone svedesi. Il campione viene aggiornato trimestralmente sulla base dei dati forniti dai servizi fiscali nazionali. I partecipanti al sondaggio forniscono dati sulla quantità di beni venduti nei punti vendita. Le cifre raccolte sono soggette ad aggiustamenti stagionali e di calendario al fine di escludere l'influenza di giorni e festività non lavorative.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.

La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori: