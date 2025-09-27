CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Svezia Vendite al Dettaglio m/m (Sweden Retail Sales m/m)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Consumatore
Basso 0.3% 1.4%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.4%
0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indicatore delle Vendite al Dettaglio in Svezia m/m riflette una variazione delle vendite al dettaglio svedesi di beni e servizi, nel mese riportato rispetto al precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite indagini mensili presso i rivenditori svedesi con un fatturato netto superiore a 2 milioni di corone svedesi. Il campione viene aggiornato trimestralmente sulla base dei dati forniti dai servizi fiscali nazionali. I partecipanti al sondaggio forniscono dati sulla quantità di beni venduti nei punti vendita. Le cifre raccolte sono soggette ad aggiustamenti stagionali e di calendario al fine di escludere l'influenza di giorni e festività non lavorative.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.

La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Vendite al Dettaglio m/m (Sweden Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.3%
1.4%
2.6%
giu 2025
2.5%
-4.0%
-4.6%
mag 2025
-4.8%
0.0%
1.5%
apr 2025
0.9%
0.1%
0.7%
mar 2025
0.3%
0.0%
0.1%
feb 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
gen 2025
-0.7%
2.1%
2.8%
dic 2024
2.9%
0.2%
-0.2%
nov 2024
-0.2%
0.0%
0.9%
ott 2024
0.4%
0.2%
0.0%
set 2024
-0.1%
0.1%
0.2%
ago 2024
0.4%
0.0%
0.8%
lug 2024
0.5%
0.2%
-0.8%
giu 2024
-0.3%
-0.5%
0.3%
mag 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
apr 2024
0.3%
0.3%
0.0%
mar 2024
-0.4%
0.5%
feb 2024
0.5%
0.2%
gen 2024
0.4%
-0.2%
dic 2023
-0.2%
-0.2%
nov 2023
-0.5%
1.4%
ott 2023
1.4%
0.0%
-1.4%
set 2023
-1.4%
0.1%
0.0%
ago 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
lug 2023
1.0%
0.2%
-0.2%
giu 2023
-0.3%
-0.2%
0.1%
mag 2023
0.3%
0.3%
1.1%
apr 2023
2.8%
-0.4%
-1.5%
mar 2023
-1.6%
0.5%
-1.7%
feb 2023
-1.2%
-0.4%
-0.2%
gen 2023
-0.1%
0.4%
-1.0%
dic 2022
-1.8%
-0.3%
1.5%
nov 2022
2.2%
0.4%
-2.1%
ott 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
set 2022
-0.4%
0.5%
-0.4%
ago 2022
-0.4%
-0.5%
-0.2%
lug 2022
-0.6%
0.6%
-1.5%
giu 2022
-1.2%
-0.7%
-0.7%
mag 2022
-0.6%
1.5%
0.4%
apr 2022
0.4%
-2.0%
0.6%
mar 2022
0.2%
2.5%
-0.1%
feb 2022
-0.1%
1.3%
3.7%
gen 2022
4.5%
-1.2%
-4.1%
dic 2021
-4.4%
0.1%
0.8%
nov 2021
0.9%
-0.4%
0.5%
ott 2021
0.4%
1.9%
-0.2%
set 2021
-0.3%
1.0%
0.5%
ago 2021
0.7%
-1.5%
-1.2%
lug 2021
-1.2%
2.2%
-0.7%
giu 2021
-0.3%
-0.6%
2.4%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento