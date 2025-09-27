L'Indice Armonizzato Svedese dei Prezzi al Consumo (IPCA) su base annua riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in esame rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti secondo norme europee comuni e sono armonizzati in tutta Europa. Questo approccio consente la compatibilità dell'indice in diversi Paesi europei

L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei Paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca Centrale Europea per determinare la politica monetaria.

L'IPCA si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, compresi gli sconti e le promozioni. I dati per i calcoli dell'indice vengono raccolti presso i punti vendita.

Cifre di IPCA m/m superiori alle previsioni sono generalmente considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori: