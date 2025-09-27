CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) a/a (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Prezzi
Basso 3.4%
3.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice Armonizzato Svedese dei Prezzi al Consumo (IPCA) su base annua riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in esame rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti secondo norme europee comuni e sono armonizzati in tutta Europa. Questo approccio consente la compatibilità dell'indice in diversi Paesi europei

L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei Paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca Centrale Europea per determinare la politica monetaria.

L'IPCA si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, compresi gli sconti e le promozioni. I dati per i calcoli dell'indice vengono raccolti presso i punti vendita.

Cifre di IPCA m/m superiori alle previsioni sono generalmente considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) a/a (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.4%
3.1%
lug 2025
3.1%
2.9%
giu 2025
2.8%
2.3%
mag 2025
2.3%
2.1%
apr 2025
2.1%
2.1%
mar 2025
2.1%
2.8%
feb 2025
2.8%
2.0%
gen 2025
2.0%
1.6%
dic 2024
1.6%
2.0%
nov 2024
2.0%
1.6%
ott 2024
1.6%
1.2%
set 2024
1.2%
1.3%
ago 2024
1.3%
1.7%
lug 2024
1.7%
1.4%
giu 2024
1.4%
2.5%
mag 2024
2.5%
2.4%
apr 2024
2.4%
2.3%
mar 2024
2.3%
2.6%
feb 2024
2.6%
3.4%
gen 2024
3.4%
1.9%
dic 2023
1.9%
3.3%
nov 2023
3.3%
4.0%
ott 2023
4.0%
3.7%
set 2023
3.7%
4.5%
ago 2023
4.5%
6.3%
lug 2023
6.3%
6.3%
giu 2023
6.3%
6.7%
mag 2023
6.7%
7.7%
apr 2023
7.7%
8.1%
mar 2023
8.1%
9.7%
feb 2023
9.7%
9.6%
gen 2023
9.6%
10.8%
dic 2022
10.8%
10.1%
nov 2022
10.1%
9.8%
ott 2022
9.8%
10.3%
set 2022
10.3%
9.5%
ago 2022
9.5%
8.3%
lug 2022
8.3%
8.9%
giu 2022
8.9%
7.5%
mag 2022
7.5%
6.6%
apr 2022
6.6%
6.3%
mar 2022
6.3%
4.4%
feb 2022
4.4%
3.9%
gen 2022
3.9%
4.5%
dic 2021
4.5%
3.9%
nov 2021
3.9%
3.3%
ott 2021
3.3%
3.0%
set 2021
3.0%
2.5%
ago 2021
2.5%
1.8%
lug 2021
1.8%
1.8%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento