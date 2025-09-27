Calendario Economico
Il prodotto interno lordo svedese (PIL) t/t riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Svezia durante un determinato trimestre rispetto al precedente. Questa variante dell'indicatore è regolata su base stagionale. L'indicatore è calcolato da un dipartimento separato di Statistica Svezia e fa parte dei conti nazionali di un Paese. In genere, il PIL trim./trim. viene pubblicato 60 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento.
Il PIL svedese è calcolato applicando l'approccio della spesa e della produzione. Secondo il primo approccio, viene calcolata la spesa totale per tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese durante il periodo di riferimento. In primo luogo, le spese sono calcolate per le singole componenti, che vengono poi aggiunte al PIL aggregato. Nell'approccio della produzione, il PIL è calcolato in base al valore aggiunto aggregato. Poiché i valori risultanti in questi due approcci possono differire (la differenza può arrivare fino a 0,9 punti percentuali), un gruppo di esperti conduce ulteriori analisi delle componenti per bilanciare il calcolo del PIL finale.
Nell'approccio di produzione per il calcolo del PIL, i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti per il calcolo del valore aggiunto. Le spese sono determinate in base ai prezzi correnti a cui viene applicato il deflatore.
L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.
Il PIL è il principale indicatore dello stato dell'economia nazionale e un importante indicatore del livello di sviluppo del Paese. La crescita del PIL può essere vista come positiva per la corona svedese.
