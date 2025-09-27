L'Indicatore delle Vendite al Dettaglio in Svezia su base annua mostra una variazione delle vendite al dettaglio di beni e servizi del Paese durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite indagini mensili presso i rivenditori svedesi con un fatturato netto superiore a 2 milioni di corone svedesi. Il campione viene aggiornato trimestralmente sulla base dei dati forniti dai servizi fiscali nazionali. I partecipanti al sondaggio forniscono dati sulla quantità di beni venduti nei punti vendita. Le cifre raccolte sono soggette ad aggiustamenti stagionali e di calendario al fine di escludere l'influenza di giorni e festività non lavorative.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.

La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori: