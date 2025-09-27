CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Svezia Vendite al Dettaglio a/a (Sweden Retail Sales y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Consumatore
Basso 2.9% 1.9%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.2%
2.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indicatore delle Vendite al Dettaglio in Svezia su base annua mostra una variazione delle vendite al dettaglio di beni e servizi del Paese durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Riflette una variazione del valore effettivo, IVA inclusa.

Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite indagini mensili presso i rivenditori svedesi con un fatturato netto superiore a 2 milioni di corone svedesi. Il campione viene aggiornato trimestralmente sulla base dei dati forniti dai servizi fiscali nazionali. I partecipanti al sondaggio forniscono dati sulla quantità di beni venduti nei punti vendita. Le cifre raccolte sono soggette ad aggiustamenti stagionali e di calendario al fine di escludere l'influenza di giorni e festività non lavorative.

L'indicatore delle vendite al dettaglio mensili fa parte del calcolo del PIL e delle sue componenti che vengono utilizzate per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. Inoltre, i dati ricevuti consentono l'analisi dell'efficacia comparativa del settore della vendita al dettaglio.

La crescita delle vendite al dettaglio indica un aumento dell'attività dei consumatori e può avere un impatto positivo sulle quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Vendite al Dettaglio a/a (Sweden Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.9%
1.9%
2.6%
giu 2025
2.0%
-0.8%
-1.9%
mag 2025
-1.8%
3.7%
4.9%
apr 2025
5.3%
0.9%
3.2%
mar 2025
3.6%
3.5%
2.7%
feb 2025
2.8%
4.1%
3.1%
gen 2025
3.2%
4.4%
4.3%
dic 2024
5.6%
2.6%
1.4%
nov 2024
1.6%
1.2%
1.6%
ott 2024
0.9%
1.2%
2.1%
set 2024
2.7%
0.0%
0.3%
ago 2024
0.5%
-0.7%
-0.4%
lug 2024
-0.5%
-1.9%
-1.4%
giu 2024
-0.1%
-0.2%
0.7%
mag 2024
0.8%
0.8%
0.7%
apr 2024
0.5%
3.5%
1.1%
mar 2024
1.1%
0.1%
feb 2024
0.3%
-1.9%
gen 2024
-1.2%
-2.2%
dic 2023
-2.2%
-2.8%
nov 2023
-1.7%
-0.4%
ott 2023
-1.0%
0.8%
-3.8%
set 2023
-3.8%
2.0%
-1.7%
ago 2023
-1.7%
0.4%
-2.6%
lug 2023
-2.1%
-2.2%
-4.4%
giu 2023
-4.4%
-4.5%
-5.3%
mag 2023
-5.4%
-7.0%
-7.1%
apr 2023
-6.5%
-8.9%
-10.8%
mar 2023
-11.6%
-7.0%
-9.6%
feb 2023
-9.4%
-6.6%
-7.7%
gen 2023
-7.5%
-7.2%
-6.9%
dic 2022
-8.0%
-7.3%
-7.0%
nov 2022
-6.3%
-7.7%
-8.4%
ott 2022
-7.7%
-6.0%
-5.4%
set 2022
-5.9%
-5.4%
-5.4%
ago 2022
-5.1%
-4.2%
-3.8%
lug 2022
-3.9%
-3.4%
-4.1%
giu 2022
-3.6%
-1.9%
-2.0%
mag 2022
-2.3%
1.8%
2.4%
apr 2022
2.4%
2.0%
1.8%
mar 2022
1.2%
4.0%
2.7%
feb 2022
2.9%
2.9%
4.2%
gen 2022
5.1%
2.5%
4.1%
dic 2021
3.3%
4.0%
6.1%
nov 2021
6.0%
4.3%
5.2%
ott 2021
5.2%
5.4%
4.9%
set 2021
4.8%
6.4%
6.0%
ago 2021
6.6%
9.6%
5.3%
lug 2021
5.4%
8.1%
8.5%
giu 2021
8.5%
6.6%
10.7%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento