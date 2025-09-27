Calendario Economico
Società Non finanziarie Prestiti Svezia a/a (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Basso
|2.8%
|
2.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I prestiti alle società non finanziarie svedesi su base annua riflettono una variazione dell'importo dei prestiti emessi alle NFC svedesi (società non finanziarie) nel mese indicato rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden ed è disponibile come parte delle statistiche mensili sui mercati finanziari.
Le società non finanziarie comprendono le società impegnate nella produzione di beni commerciabili e servizi non finanziari. L'indicatore riflette tutti i prestiti emessi dalle istituzioni monetarie e finanziarie del paese a tali società. Dal 2020 in poi, le statistiche includono anche i dati sui prestiti da istituti di credito immobiliare e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).
I dati sono pubblicati in termini di dimensione del prestito. La dimensione del prestito consente una stima indiretta dei tipi di mutuatario. Ad esempio, le grandi aziende di solito richiedono prestiti più grandi. La pubblicazione è, inoltre, suddivisa in due parti per tipologia di prestito:
- Scoperti in essere e prestiti rotati
- Prestiti nuovi e ristrutturati, esclusi gli scoperti di conto e i prestiti rotati
L'indice viene utilizzato per valutare la produzione potenziale; mostra una variazione dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Pertanto, un aumento dei prestiti NFC può essere visto come positivo per le quotazioni in corone svedesi.
