Società Non finanziarie Prestiti Svezia a/a (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Denaro
Basso 2.8%
2.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I prestiti alle società non finanziarie svedesi su base annua riflettono una variazione dell'importo dei prestiti emessi alle NFC svedesi (società non finanziarie) nel mese indicato rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden ed è disponibile come parte delle statistiche mensili sui mercati finanziari.

Le società non finanziarie comprendono le società impegnate nella produzione di beni commerciabili e servizi non finanziari. L'indicatore riflette tutti i prestiti emessi dalle istituzioni monetarie e finanziarie del paese a tali società. Dal 2020 in poi, le statistiche includono anche i dati sui prestiti da istituti di credito immobiliare e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).

I dati sono pubblicati in termini di dimensione del prestito. La dimensione del prestito consente una stima indiretta dei tipi di mutuatario. Ad esempio, le grandi aziende di solito richiedono prestiti più grandi. La pubblicazione è, inoltre, suddivisa in due parti per tipologia di prestito:

  • Scoperti in essere e prestiti rotati
  • Prestiti nuovi e ristrutturati, esclusi gli scoperti di conto e i prestiti rotati

L'indice viene utilizzato per valutare la produzione potenziale; mostra una variazione dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Pertanto, un aumento dei prestiti NFC può essere visto come positivo per le quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Società Non finanziarie Prestiti Svezia a/a (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.8%
2.7%
lug 2025
2.7%
1.7%
giu 2025
1.7%
2.0%
mag 2025
1.9%
1.5%
apr 2025
1.5%
0.5%
mar 2025
0.5%
0.1%
feb 2025
0.1%
-0.5%
gen 2025
-0.5%
-0.8%
dic 2024
-0.8%
-1.4%
nov 2024
-1.4%
-1.6%
ott 2024
-1.7%
-1.7%
set 2024
-2.4%
-3.0%
ago 2024
-3.0%
-2.5%
lug 2024
-2.5%
-2.3%
giu 2024
-2.3%
-1.6%
mag 2024
-1.6%
-1.2%
apr 2024
-1.2%
-1.0%
mar 2024
-1.0%
-1.4%
feb 2024
-1.4%
-1.1%
gen 2024
-1.3%
0.3%
dic 2023
0.3%
1.4%
nov 2023
1.4%
2.8%
ott 2023
2.8%
3.9%
set 2023
3.9%
5.1%
ago 2023
5.1%
7.0%
lug 2023
7.0%
8.0%
giu 2023
8.0%
7.8%
mag 2023
7.8%
8.8%
apr 2023
8.9%
10.3%
mar 2023
10.3%
12.8%
feb 2023
12.8%
14.8%
gen 2023
14.8%
13.7%
dic 2022
13.7%
16.0%
nov 2022
16.0%
16.4%
ott 2022
16.4%
16.7%
set 2022
16.7%
15.4%
ago 2022
15.4%
14.5%
lug 2022
14.5%
14.2%
giu 2022
14.2%
13.8%
mag 2022
13.8%
12.1%
apr 2022
12.1%
11.1%
mar 2022
11.1%
8.8%
feb 2022
8.8%
7.2%
gen 2022
7.2%
7.1%
dic 2021
7.1%
4.3%
nov 2021
4.3%
3.6%
ott 2021
3.4%
2.4%
set 2021
2.4%
1.2%
ago 2021
1.0%
0.2%
lug 2021
0.2%
-0.3%
123
