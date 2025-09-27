CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tasso di Disoccupazione Registrato Svezia (Sweden Registered Unemployment Rate)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Servizio Pubblico Svedese per l’Impiego (Swedish Public Employment Service)
Settore
Lavoro
Basso 7.0% 7.4%
7.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.0%
7.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Tasso di Disoccupazione Registrato in Svezia viene pubblicato mensilmente dal servizio del lavoro del Paese. Il tasso riflette la quota di residenti svedesi economicamente attivi che sono attualmente senza lavoro. La lettura è calcolata come percentuale della popolazione totale in età lavorativa.

A differenza dei dati pubblicati da Statistics Sweden, questo indicatore include solo le persone che sono ufficialmente registrate presso il servizio per l'impiego del Paese e che ricevono indennità di disoccupazione. Non solo i cittadini svedesi possono essere registrati come disoccupati, ma anche altre persone che hanno un permesso di soggiorno svedese.

Come in tutti gli altri Paesi, i dati sulla disoccupazione in Svezia sono tra gli indicatori più importanti che riflettono lo sviluppo economico del Paese. I dipartimenti governativi utilizzano questi dati nell'adottare misure economiche e nella gestione del mercato del lavoro. La disoccupazione serve come indicatore della situazione sociale. Adeguati dati sulla disoccupazione sono forniti anche alle organizzazioni internazionali, come la BCE.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sulla corona svedese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Registrato Svezia (Sweden Registered Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
7.0%
7.4%
7.1%
lug 2025
7.1%
7.1%
6.9%
giu 2025
6.9%
6.7%
6.8%
mag 2025
6.8%
6.8%
6.9%
apr 2025
6.9%
7.1%
7.2%
feb 2025
7.2%
7.1%
7.2%
gen 2025
7.2%
7.1%
7.1%
dic 2024
7.1%
7.0%
6.9%
nov 2024
6.9%
7.1%
6.9%
ott 2024
6.9%
6.6%
6.8%
set 2024
6.8%
6.7%
6.8%
ago 2024
6.8%
6.8%
6.8%
lug 2024
6.8%
6.7%
6.6%
giu 2024
6.6%
6.6%
6.5%
mag 2024
6.5%
6.5%
6.6%
apr 2024
6.6%
6.6%
6.7%
mar 2024
6.7%
6.8%
6.8%
feb 2024
6.8%
7.0%
6.8%
gen 2024
6.8%
6.6%
6.7%
dic 2023
6.7%
6.4%
6.5%
nov 2023
6.5%
6.3%
6.4%
ott 2023
6.4%
6.3%
6.4%
set 2023
6.4%
6.5%
6.4%
ago 2023
6.4%
6.5%
6.3%
lug 2023
6.3%
6.2%
6.2%
giu 2023
6.2%
5.9%
6.1%
mag 2023
6.1%
6.2%
6.3%
apr 2023
6.3%
6.4%
6.4%
mar 2023
6.4%
6.4%
6.5%
feb 2023
6.5%
6.4%
6.5%
gen 2023
6.5%
6.7%
6.6%
dic 2022
6.6%
6.8%
6.6%
nov 2022
6.6%
6.4%
6.6%
ott 2022
6.6%
6.4%
6.6%
set 2022
6.6%
6.5%
6.6%
ago 2022
6.6%
6.8%
6.7%
lug 2022
6.7%
6.5%
6.6%
giu 2022
6.6%
6.5%
6.6%
mag 2022
6.6%
6.5%
6.8%
apr 2022
6.8%
6.7%
7.0%
mar 2022
7.0%
7.0%
7.2%
feb 2022
7.2%
7.5%
7.3%
gen 2022
7.3%
7.4%
7.2%
dic 2021
7.2%
7.4%
7.2%
nov 2021
7.2%
7.0%
7.3%
ott 2021
7.3%
7.3%
7.5%
set 2021
7.5%
7.4%
7.7%
ago 2021
7.7%
8.1%
7.9%
lug 2021
7.9%
8.1%
7.9%
giu 2021
7.9%
7.7%
7.9%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento