Il Tasso di Disoccupazione Registrato in Svezia viene pubblicato mensilmente dal servizio del lavoro del Paese. Il tasso riflette la quota di residenti svedesi economicamente attivi che sono attualmente senza lavoro. La lettura è calcolata come percentuale della popolazione totale in età lavorativa.

A differenza dei dati pubblicati da Statistics Sweden, questo indicatore include solo le persone che sono ufficialmente registrate presso il servizio per l'impiego del Paese e che ricevono indennità di disoccupazione. Non solo i cittadini svedesi possono essere registrati come disoccupati, ma anche altre persone che hanno un permesso di soggiorno svedese.

Come in tutti gli altri Paesi, i dati sulla disoccupazione in Svezia sono tra gli indicatori più importanti che riflettono lo sviluppo economico del Paese. I dipartimenti governativi utilizzano questi dati nell'adottare misure economiche e nella gestione del mercato del lavoro. La disoccupazione serve come indicatore della situazione sociale. Adeguati dati sulla disoccupazione sono forniti anche alle organizzazioni internazionali, come la BCE.

I dati del mercato del lavoro sono tra gli indicatori economici più importanti. Tuttavia, ritardano lo sviluppo economico di alcuni mesi, quindi confermano uno sviluppo piuttosto che indicarlo. Tuttavia, un calo del tasso di disoccupazione può avere un impatto positivo sulla corona svedese.

Ultimi valori: