Calendario Economico
Svezia Nuovi Ordini Industriali m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)
|Basso
|0.9%
|0.8%
|
-2.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-4.5%
|
0.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indicatore Svedese dei Nuovi Ordini Industriali m/m riflette una variazione dei nuovi ordini ricevuti da società private in Svezia durante il mese segnalato rispetto al mese precedente. L'indicatore riflette gli ordini in tutti i settori della produzione svedese, tra cui manifatturiero, minerario, raffinazione, produzione di energia e altri.
Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite sondaggi mensili online su aziende industriali con almeno 20 dipendenti o un fatturato netto superiore a 50 milioni di SEK. I dati dei nuovi ordini vengono raccolti nell'ambito di un sondaggio generale del settore.
L'indice è calcolato sulla base delle serie di dati destagionalizzati. Inoltre, i dati del periodo precedente possono essere rivisti man mano che vengono ricevuti nuovi dati.
Gli ordini industriali riflettono i volumi di produzione futuri, grazie ai quali l'indice è considerato un indicatore di produzione principale. Un aumento dei nuovi ordini industriali è un fattore favorevole che indica l'espansione dell'economia nazionale. Letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Nuovi Ordini Industriali m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress