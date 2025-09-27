CalendarioSezioni

Svezia Nuovi Ordini Industriali m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)

Svezia
SEK, Corona svedese
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Basso 0.9% 0.8%
-2.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-4.5%
0.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indicatore Svedese dei Nuovi Ordini Industriali m/m riflette una variazione dei nuovi ordini ricevuti da società private in Svezia durante il mese segnalato rispetto al mese precedente. L'indicatore riflette gli ordini in tutti i settori della produzione svedese, tra cui manifatturiero, minerario, raffinazione, produzione di energia e altri.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite sondaggi mensili online su aziende industriali con almeno 20 dipendenti o un fatturato netto superiore a 50 milioni di SEK. I dati dei nuovi ordini vengono raccolti nell'ambito di un sondaggio generale del settore.

L'indice è calcolato sulla base delle serie di dati destagionalizzati. Inoltre, i dati del periodo precedente possono essere rivisti man mano che vengono ricevuti nuovi dati.

Gli ordini industriali riflettono i volumi di produzione futuri, grazie ai quali l'indice è considerato un indicatore di produzione principale. Un aumento dei nuovi ordini industriali è un fattore favorevole che indica l'espansione dell'economia nazionale. Letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Nuovi Ordini Industriali m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.9%
0.8%
-2.4%
giu 2025
-4.1%
-0.8%
5.7%
mag 2025
7.4%
-1.8%
-1.4%
apr 2025
11.6%
-3.9%
-6.3%
mar 2025
2.4%
18.9%
5.2%
feb 2025
16.9%
-2.4%
-6.2%
gen 2025
5.8%
1.0%
2.0%
dic 2024
5.0%
1.0%
2.0%
nov 2024
-1.1%
-0.4%
2.8%
ott 2024
-5.4%
0.8%
1.0%
set 2024
2.5%
0.0%
-3.6%
ago 2024
-0.3%
2.4%
5.1%
lug 2024
1.0%
-0.4%
-3.9%
giu 2024
-8.8%
-5.4%
2.6%
mag 2024
-15.0%
-0.1%
7.8%
apr 2024
-6.4%
2.2%
-8.3%
mar 2024
-3.3%
-1.2%
1.8%
feb 2024
-5.9%
-9.3%
4.6%
gen 2024
-8.5%
-8.8%
-9.7%
dic 2023
0.2%
11.0%
5.5%
nov 2023
0.2%
13.6%
0.5%
ott 2023
2.4%
-3.4%
-4.8%
set 2023
0.1%
-12.2%
4.2%
ago 2023
-9.4%
-10.0%
5.0%
lug 2023
0.3%
8.4%
-6.2%
giu 2023
13.6%
17.6%
-7.1%
mag 2023
-0.3%
7.6%
7.8%
apr 2023
-8.0%
-0.2%
3.0%
mar 2023
-4.7%
-25.4%
-1.0%
feb 2023
-10.5%
28.2%
3.6%
gen 2023
22.7%
17.7%
-20.2%
dic 2022
25.1%
0.0%
-0.6%
nov 2022
-0.6%
1.8%
-4.2%
ott 2022
-4.0%
-1.5%
2.0%
set 2022
2.3%
-0.5%
-4.0%
ago 2022
-4.2%
0.0%
2.8%
lug 2022
3.0%
-1.1%
1.1%
giu 2022
1.3%
1.2%
-2.7%
mag 2022
-5.5%
-0.1%
-3.9%
apr 2022
-2.0%
-0.1%
3.7%
mar 2022
3.9%
0.0%
-1.1%
feb 2022
-1.4%
2.8%
9.4%
gen 2022
9.9%
-0.5%
-6.6%
dic 2021
-5.1%
-0.5%
-0.9%
nov 2021
-0.9%
1.0%
5.9%
ott 2021
4.9%
0.5%
-2.1%
set 2021
-2.0%
-0.4%
-2.9%
ago 2021
-2.4%
-0.9%
-1.5%
lug 2021
-1.4%
-0.1%
0.1%
giu 2021
1.1%
-0.1%
6.3%
123
