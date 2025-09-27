L'indice della produzione industriale svedese m/m riflette una variazione della produzione industriale delle imprese private nel mese in corso rispetto al mese precedente. Il calcolo dell'indicatore copre tutti i settori produttivi, tra cui l'industria manifatturiera, l'estrazione mineraria, la raffinazione, la produzione di energia e altri ancora.

I dati per il calcolo dell'indice vengono raccolti tramite un sondaggio online presso aziende industriali con almeno 20 dipendenti o un fatturato netto superiore a 50 milioni di SEK. Per raccogliere dati da settori specifici, come la produzione di fertilizzanti, cemento, calcestruzzo e prodotti abrasivi, sono incluse nel sondaggio anche aziende minori con 10 o più dipendenti.

L'indice è calcolato rispetto al periodo di riferimento fissato al 2015. Il riferimento dell'indice nel 2015 è pari a 100. L'indice è calcolato sulla base delle serie di dati destagionalizzati. Inoltre, i dati del periodo precedente possono essere rivisti man mano che vengono ricevuti nuovi dati.

La produzione industriale è un importante indicatore economico, uno degli indicatori di sviluppo dell'economia svedese a breve termine. L'indice viene utilizzato nel calcolo del PIL. Inoltre, le statistiche sulla produzione industriale per la Svezia sono incluse nei rapporti mensili europei Prodcom.

La crescita della produzione industriale svedese è un fattore favorevole e può avere un impatto positivo sui tassi delle corone svedesi.

Ultimi valori: