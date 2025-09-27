CalendarioSezioni

Riserva di Denaro M3 Svezia a/a (Sweden M3 Money Supply y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Denaro
Basso N/D
4.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice svedese M3 Money Supply a/a riflette un cambiamento nell'intera offerta di moneta circolante nell'economia del Paese. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale. I dati sulla riserva di moneta forniscono ulteriori indicatori, principalmente a breve termine, sull'attività reale dell'economia svedese.

La Riserva di Moneta M3 comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Di questi diversi aggregati monetari, M3 è il più importante in quanto è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, mentre M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita della riserva di moneta M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che una riserva di moneta insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe, quindi, avere un impatto positivo sulle quotazioni delle corone svedesi, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserva di Denaro M3 Svezia a/a (Sweden M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
4.4%
lug 2025
4.4%
4.2%
giu 2025
4.2%
5.0%
mag 2025
5.0%
4.2%
apr 2025
4.2%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.1%
feb 2025
2.1%
1.5%
gen 2025
1.6%
0.5%
dic 2024
0.5%
0.6%
nov 2024
0.6%
0.7%
ott 2024
0.7%
1.1%
set 2024
1.0%
-0.8%
ago 2024
-0.8%
-0.6%
lug 2024
-0.6%
-0.2%
giu 2024
-0.2%
-1.0%
mag 2024
-1.0%
-0.7%
apr 2024
-0.7%
-0.1%
mar 2024
-0.1%
-2.0%
feb 2024
-2.0%
-2.6%
gen 2024
-2.7%
-1.4%
dic 2023
-1.4%
-3.5%
nov 2023
-3.5%
-4.2%
ott 2023
-4.3%
-4.2%
set 2023
-4.2%
-4.9%
ago 2023
-4.9%
-3.5%
lug 2023
-3.5%
-4.0%
giu 2023
-4.0%
-3.2%
mag 2023
-3.2%
-2.4%
apr 2023
-1.8%
-1.5%
mar 2023
-1.5%
1.4%
feb 2023
1.4%
3.6%
gen 2023
3.6%
2.5%
dic 2022
2.5%
3.0%
nov 2022
3.0%
3.8%
ott 2022
3.8%
5.2%
set 2022
5.3%
8.6%
ago 2022
8.6%
7.7%
lug 2022
7.6%
8.7%
giu 2022
8.8%
9.1%
mag 2022
9.1%
9.5%
apr 2022
9.5%
10.1%
mar 2022
10.1%
9.5%
feb 2022
9.5%
10.1%
gen 2022
10.1%
9.9%
dic 2021
9.9%
11.8%
nov 2021
11.8%
12.7%
ott 2021
12.7%
12.9%
set 2021
12.9%
10.9%
ago 2021
10.9%
10.2%
lug 2021
10.2%
11.6%
123
Esporta

