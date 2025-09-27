L'indice svedese M3 Money Supply a/a riflette un cambiamento nell'intera offerta di moneta circolante nell'economia del Paese. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale. I dati sulla riserva di moneta forniscono ulteriori indicatori, principalmente a breve termine, sull'attività reale dell'economia svedese.

La Riserva di Moneta M3 comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Di questi diversi aggregati monetari, M3 è il più importante in quanto è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, mentre M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita della riserva di moneta M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che una riserva di moneta insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe, quindi, avere un impatto positivo sulle quotazioni delle corone svedesi, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori: