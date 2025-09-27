L'indice più popolare per valutare l'inflazione svedese è l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI). L'IPC è una misura delle serie temporali delle fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie a livello nazionale. Un altro indice correlato all'inflazione è l'Indice dei Prezzi al Consumo con Tasso di Interesse Fisso (CPIF) m/m. CPIF viene calcolato mensilmente in base agli stessi dati utilizzati per il calcolo dell'IPC principale. Tuttavia, l'impatto diretto dei cambiamenti nella politica monetaria è escluso dal calcolo. Si ritiene che la politica monetaria della Riksbank influenzi l'IPC attraverso variazioni dei tassi ipotecari. L'indice mostra la variazione nel mese corrente rispetto al precedente.

Lo svantaggio dell'IPC principale è l'impatto diretto dei cambiamenti di politica monetaria introdotti dalla banca centrale del Paese. Tali cambiamenti influenzano i tassi ipotecari e hanno un impatto significativo e diretto sull'IPC. Tuttavia, questi cambiamenti non sono collegati alla pressione inflazionistica soggiacente.

A partire dal 2017, la Riksbank utilizza il CPIF come variabile target per l'obiettivo di inflazione, in quanto questo indice fornisce un riflesso più accurato delle principali tendenze inflazionistiche. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per la corona svedese.

Ultimi valori: