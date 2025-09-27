Calendario Economico
Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Basso
|-0.3%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m della Svezia riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente. I dati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti secondo norme europee comuni e sono armonizzati in tutta Europa. Questo approccio consente la compatibilità dell'indice in diversi Paesi europei
L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei Paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca Centrale Europea per determinare la politica monetaria.
L'IPCA si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, compresi gli sconti e le promozioni. I dati per i calcoli dell'indice vengono raccolti presso i punti vendita.
Cifre di IPCA m/m superiori alle previsioni sono generalmente considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"indicatore macroeconomico.
