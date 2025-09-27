CalendarioSezioni

Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Prezzi
Basso -0.3%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
-0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m della Svezia riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente. I dati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti secondo norme europee comuni e sono armonizzati in tutta Europa. Questo approccio consente la compatibilità dell'indice in diversi Paesi europei

L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei Paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca Centrale Europea per determinare la politica monetaria.

L'IPCA si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, compresi gli sconti e le promozioni. I dati per i calcoli dell'indice vengono raccolti presso i punti vendita.

Cifre di IPCA m/m superiori alle previsioni sono generalmente considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.3%
0.3%
lug 2025
0.3%
0.6%
giu 2025
0.5%
0.1%
mag 2025
0.3%
0.2%
apr 2025
0.2%
-0.6%
mar 2025
-0.6%
1.0%
feb 2025
1.0%
0.1%
gen 2025
0.1%
0.3%
dic 2024
0.3%
0.6%
nov 2024
0.6%
0.5%
ott 2024
0.5%
0.3%
set 2024
0.3%
-0.6%
ago 2024
-0.6%
0.1%
lug 2024
0.1%
-0.1%
giu 2024
-0.1%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.3%
apr 2024
0.3%
0.1%
mar 2024
0.1%
0.2%
feb 2024
0.2%
-0.3%
gen 2024
-0.3%
0.7%
dic 2023
0.7%
0.2%
nov 2023
0.2%
0.1%
ott 2023
0.1%
0.4%
set 2023
0.4%
-0.2%
ago 2023
-0.2%
-0.2%
lug 2023
-0.2%
1.0%
giu 2023
1.0%
0.1%
mag 2023
0.1%
0.2%
apr 2023
0.2%
0.5%
mar 2023
0.5%
1.0%
feb 2023
1.0%
-1.8%
gen 2023
-1.8%
2.1%
dic 2022
2.1%
0.8%
nov 2022
0.8%
-0.2%
ott 2022
-0.2%
1.2%
set 2022
1.2%
1.6%
ago 2022
1.6%
-0.2%
lug 2022
-0.2%
1.3%
giu 2022
1.3%
1.1%
mag 2022
1.1%
0.6%
apr 2022
0.6%
1.9%
mar 2022
1.9%
0.9%
feb 2022
0.9%
-0.6%
gen 2022
-0.6%
1.4%
dic 2021
1.4%
0.6%
nov 2021
0.6%
0.2%
ott 2021
0.2%
0.5%
set 2021
0.5%
0.5%
ago 2021
0.5%
0.3%
lug 2021
0.3%
0.1%
123
Esporta

