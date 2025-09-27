Calendario Economico
Consumo Domestico Svezia a/a (Sweden Household Consumption y/y)
|Basso
|2.4%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Consumo Domestico Svedese su base annua riflette una variazione del valore di mercato di tutti i beni e servizi, compresi i beni durevoli (elettrodomestici, automobili, ecc.), acquistati dalle famiglie svedesi nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa. La stima anno su anno delle variazioni dei consumi consente di valutare le tendenze di consumo a lungo termine.
L'indicatore valuta il consumo dettagliato e copre 147 obiettivi di consumo (secondo la classificazione COICOP). Il calcolo non include gli acquisti di abitazioni, ma include l'affitto imputato per le abitazioni occupate dai proprietari.
I dati per il calcolo dell'indicatore vengono raccolti da varie fonti. Il principale di questi è la statistica sul fatturato, che copre circa il 30% di tutti i consumi delle famiglie. Affronta anche i rendiconti finanziari delle società e varie pubblicazioni statistiche di Statistics Sweden.
Poiché lo scopo dell'indicatore è determinare specificamente il consumo delle famiglie svedesi, le statistiche includono gli acquisti diretti di cittadini svedesi dall'estero, oltre ad escludere gli acquisti effettuati in Svezia da non residenti. I dati delle statistiche di esportazione e importazione vengono utilizzati per tenere conto degli acquisti di cui sopra.
I consumi delle famiglie sono una parte importante del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico Svezia a/a (Sweden Household Consumption y/y)"indicatore macroeconomico.
