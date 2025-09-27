CalendarioSezioni

Consumo Domestico Svezia a/a (Sweden Household Consumption y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Consumatore
Basso 2.4%
2.6%
Ultima versione
Precedente
2.4%
Prossima versione
Precedente
Il Consumo Domestico Svedese su base annua riflette una variazione del valore di mercato di tutti i beni e servizi, compresi i beni durevoli (elettrodomestici, automobili, ecc.), acquistati dalle famiglie svedesi nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa. La stima anno su anno delle variazioni dei consumi consente di valutare le tendenze di consumo a lungo termine.

L'indicatore valuta il consumo dettagliato e copre 147 obiettivi di consumo (secondo la classificazione COICOP). Il calcolo non include gli acquisti di abitazioni, ma include l'affitto imputato per le abitazioni occupate dai proprietari.

I dati per il calcolo dell'indicatore vengono raccolti da varie fonti. Il principale di questi è la statistica sul fatturato, che copre circa il 30% di tutti i consumi delle famiglie. Affronta anche i rendiconti finanziari delle società e varie pubblicazioni statistiche di Statistics Sweden.

Poiché lo scopo dell'indicatore è determinare specificamente il consumo delle famiglie svedesi, le statistiche includono gli acquisti diretti di cittadini svedesi dall'estero, oltre ad escludere gli acquisti effettuati in Svezia da non residenti. I dati delle statistiche di esportazione e importazione vengono utilizzati per tenere conto degli acquisti di cui sopra.

I consumi delle famiglie sono una parte importante del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico Svezia a/a (Sweden Household Consumption y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.4%
2.6%
giu 2025
2.1%
0.8%
mag 2025
0.6%
2.6%
apr 2025
2.7%
1.4%
mar 2025
1.8%
2.0%
feb 2025
2.3%
0.7%
gen 2025
0.1%
0.8%
dic 2024
0.7%
1.8%
nov 2024
1.6%
-0.6%
ott 2024
-1.1%
-0.1%
set 2024
0.1%
0.2%
ago 2024
0.1%
-1.0%
lug 2024
-1.1%
-1.7%
giu 2024
-1.4%
-0.4%
mag 2024
-0.9%
-0.8%
apr 2024
-0.7%
0.4%
mar 2024
1.2%
0.2%
feb 2024
-0.3%
-0.1%
gen 2024
-0.7%
0.9%
dic 2023
0.1%
-0.4%
nov 2023
0.1%
0.7%
ott 2023
-0.2%
-0.6%
set 2023
-0.7%
0.3%
ago 2023
0.6%
0.8%
lug 2023
0.4%
-1.7%
giu 2023
-1.7%
-1.7%
mag 2023
-1.1%
-0.8%
apr 2023
0.0%
-2.9%
mar 2023
-4.0%
-2.0%
feb 2023
-1.4%
1.0%
gen 2023
0.5%
-1.4%
dic 2022
-1.8%
-0.7%
nov 2022
-0.3%
0.0%
ott 2022
0.0%
1.1%
set 2022
1.5%
2.1%
ago 2022
1.7%
1.3%
lug 2022
0.9%
3.7%
giu 2022
3.9%
6.4%
mag 2022
5.2%
8.8%
apr 2022
7.5%
4.5%
mar 2022
3.1%
3.8%
feb 2022
3.4%
4.8%
gen 2022
5.1%
7.9%
dic 2021
6.5%
9.3%
nov 2021
8.3%
5.6%
ott 2021
5.5%
4.6%
set 2021
4.4%
4.8%
ago 2021
4.6%
6.6%
lug 2021
6.4%
7.8%
giu 2021
7.3%
9.4%
123
