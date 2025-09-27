CalendarioSezioni

NBNZ Business Confidence (Sweden Business Confidence)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Istituto Nazionale di Ricerca Economica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Settore
Azienda
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Fiducia delle Imprese Svedesi riflette l'ottimismo delle società del Paese per quanto riguarda l'attuale contesto economico. L'indice è calcolato mensilmente attraverso un sondaggio online condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Economica (NIER).

L'Istituto Nazionale intervista mensilmente i manager di circa 7.000 aziende svedesi. Il campione comprende aziende con almeno 100 dipendenti. Le aziende sono stratificate per dimensione e settore. La raccolta di tutti i dati dagli intervistati richiede circa tre settimane.

Il peso delle risposte di una particolare azienda dipende dalle sue dimensioni, vale a dire più grande è l'azienda, maggiori sono i pesi assegnati alle sue risposte (ad eccezione del settore manifatturiero, in cui i pesi sono impostati in base al volume di produzione). Questi pesi vengono aggiornati ogni anno in base al campione aggiornato. Le risposte ponderate sono riassunte ed estrapolate come se tutte le aziende partecipassero al sondaggio.

Le aziende valutano la situazione attuale in termini di ordini, scorte di prodotti finiti, volumi di produzione previsti e occupazione. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.

L'Indice di Fiducia delle Imprese è uno degli indicatori chiave che caratterizzano il contesto imprenditoriale e lo stato generale dell'economia del Paese. Letture superiori a 100 indicano un miglioramento delle condizioni economiche e un sentimento positivo nel contesto imprenditoriale svedese. Anche se un valore è inferiore a 100 ma mostra un notevole miglioramento rispetto al periodo precedente, il valore può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un peggioramento della situazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"NBNZ Business Confidence (Sweden Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
95.0
94.8
giu 2025
94.8
99.6
98.4
mag 2025
98.9
98.4
99.8
apr 2025
99.9
99.4
98.9
mar 2025
99.1
102.7
101.2
feb 2025
101.6
101.9
100.8
gen 2025
101.1
101.4
100.6
dic 2024
100.6
98.0
98.6
nov 2024
98.3
95.5
95.2
ott 2024
95.0
96.1
96.3
set 2024
96.5
94.0
95.1
ago 2024
95.0
94.4
95.5
lug 2024
95.4
95.5
97.4
giu 2024
97.3
93.0
94.5
mag 2024
94.6
95.0
96.2
apr 2024
96.3
94.1
94.4
mar 2024
94.4
91.7
92.1
feb 2024
92.0
89.0
91.8
gen 2024
91.7
85.6
87.1
dic 2023
86.6
86.2
85.5
nov 2023
85.2
86.7
85.9
ott 2023
85.9
84.7
86.8
set 2023
86.8
86.5
87.8
ago 2023
87.7
90.0
90.5
lug 2023
90.5
90.6
91.5
giu 2023
91.8
87.6
90.5
mag 2023
90.6
87.5
89.2
apr 2023
89.3
89.5
91.5
mar 2023
91.7
87.4
89.4
feb 2023
88.9
87.3
87.1
gen 2023
86.3
87.4
88.0
dic 2022
87.6
83.6
86.7
nov 2022
86.1
86.5
89.2
ott 2022
89.0
91.9
95.8
set 2022
96.4
99.1
101.9
ago 2022
102.4
106.4
107.7
lug 2022
108.0
111.6
110.9
giu 2022
111.6
115.0
114.7
mag 2022
115.1
114.0
114.5
apr 2022
114.6
115.1
115.0
mar 2022
114.9
113.1
114.7
feb 2022
114.8
113.8
109.9
gen 2022
111.0
117.7
116.0
dic 2021
116.3
119.3
118.0
nov 2021
118.4
119.6
119.3
ott 2021
119.5
119.2
118.4
set 2021
118.8
121.2
118.5
ago 2021
118.7
121.4
122.4
123
