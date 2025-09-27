L'Indice di Fiducia delle Imprese Svedesi riflette l'ottimismo delle società del Paese per quanto riguarda l'attuale contesto economico. L'indice è calcolato mensilmente attraverso un sondaggio online condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Economica (NIER).

L'Istituto Nazionale intervista mensilmente i manager di circa 7.000 aziende svedesi. Il campione comprende aziende con almeno 100 dipendenti. Le aziende sono stratificate per dimensione e settore. La raccolta di tutti i dati dagli intervistati richiede circa tre settimane.

Il peso delle risposte di una particolare azienda dipende dalle sue dimensioni, vale a dire più grande è l'azienda, maggiori sono i pesi assegnati alle sue risposte (ad eccezione del settore manifatturiero, in cui i pesi sono impostati in base al volume di produzione). Questi pesi vengono aggiornati ogni anno in base al campione aggiornato. Le risposte ponderate sono riassunte ed estrapolate come se tutte le aziende partecipassero al sondaggio.

Le aziende valutano la situazione attuale in termini di ordini, scorte di prodotti finiti, volumi di produzione previsti e occupazione. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.

L'Indice di Fiducia delle Imprese è uno degli indicatori chiave che caratterizzano il contesto imprenditoriale e lo stato generale dell'economia del Paese. Letture superiori a 100 indicano un miglioramento delle condizioni economiche e un sentimento positivo nel contesto imprenditoriale svedese. Anche se un valore è inferiore a 100 ma mostra un notevole miglioramento rispetto al periodo precedente, il valore può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un peggioramento della situazione.

