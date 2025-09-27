L'Indice dei Prezzi al Consumo Svedese (IPC) a/a riflette una variazione dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie che rappresentano i consumatori finali di beni e servizi e, quindi, l'indice dimostra la variazione dei prezzi per l'intero consumo interno privato.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. Il paniere comprende beni e servizi rappresentativi della spesa delle famiglie. Si tratta di cibo e bevande, abbigliamento, elettricità e approvvigionamento idrico e servizi (salute, trasporti, comunicazioni, intrattenimento, istruzione, ecc.).

L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave per misurare l'inflazione e lo stato dell'economia nazionale. Questo indice può influenzare i tassi di interesse, gli incentivi fiscali, i salari e i benefici governativi. Essendo una misura dell'inflazione, l'IPC può avere un forte impatto sul valore della corona svedese. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Ultimi valori: