Svezia Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) a/a (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Prezzi
Medio 1.1% 0.7%
0.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.3%
1.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo Svedese (IPC) a/a riflette una variazione dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie che rappresentano i consumatori finali di beni e servizi e, quindi, l'indice dimostra la variazione dei prezzi per l'intero consumo interno privato.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. Il paniere comprende beni e servizi rappresentativi della spesa delle famiglie. Si tratta di cibo e bevande, abbigliamento, elettricità e approvvigionamento idrico e servizi (salute, trasporti, comunicazioni, intrattenimento, istruzione, ecc.).

L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave per misurare l'inflazione e lo stato dell'economia nazionale. Questo indice può influenzare i tassi di interesse, gli incentivi fiscali, i salari e i benefici governativi. Essendo una misura dell'inflazione, l'IPC può avere un forte impatto sul valore della corona svedese. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Svezia Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) a/a (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.1%
0.7%
0.8%
lug 2025
0.3%
0.4%
0.5%
giu 2025
0.7%
-0.4%
0.2%
mag 2025
0.2%
0.3%
0.3%
apr 2025
0.2%
0.7%
-0.5%
mar 2025
0.5%
0.8%
1.3%
feb 2025
1.3%
0.6%
0.9%
gen 2025
0.9%
0.9%
0.8%
dic 2024
0.8%
0.8%
1.6%
nov 2024
1.6%
1.1%
1.6%
ott 2024
1.6%
1.3%
1.6%
set 2024
1.6%
1.0%
1.9%
ago 2024
1.9%
2.5%
2.6%
lug 2024
2.6%
2.5%
2.6%
giu 2024
2.6%
2.7%
3.7%
mag 2024
3.7%
3.2%
3.9%
apr 2024
3.9%
4.2%
4.1%
mar 2024
4.1%
4.5%
4.5%
feb 2024
4.5%
5.5%
5.4%
gen 2024
5.4%
4.4%
4.4%
dic 2023
4.4%
5.7%
5.8%
nov 2023
5.8%
5.2%
6.5%
ott 2023
6.5%
5.2%
6.5%
set 2023
6.5%
6.9%
7.5%
ago 2023
7.5%
8.6%
9.3%
lug 2023
9.3%
8.5%
9.3%
giu 2023
9.3%
8.7%
9.7%
mag 2023
9.7%
9.3%
10.5%
apr 2023
10.5%
9.8%
10.6%
mar 2023
10.6%
11.7%
12.0%
feb 2023
12.0%
12.1%
11.7%
gen 2023
11.7%
12.6%
12.3%
dic 2022
12.3%
11.0%
11.5%
nov 2022
11.5%
12.0%
10.9%
ott 2022
10.9%
11.8%
10.8%
set 2022
10.8%
10.3%
9.8%
ago 2022
9.8%
7.9%
8.5%
lug 2022
8.5%
9.6%
8.7%
giu 2022
8.7%
8.2%
7.3%
mag 2022
7.3%
7.1%
6.4%
apr 2022
6.4%
6.8%
6.0%
mar 2022
6.0%
5.1%
4.3%
feb 2022
4.3%
4.2%
3.7%
gen 2022
3.7%
3.1%
3.9%
dic 2021
3.9%
3.0%
3.3%
nov 2021
3.3%
3.5%
2.8%
ott 2021
2.8%
2.5%
2.5%
set 2021
2.5%
2.1%
2.1%
ago 2021
2.1%
1.5%
1.4%
lug 2021
1.4%
1.4%
1.3%
1234
