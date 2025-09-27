CalendarioSezioni

Nuovi Ordini Industriali Svezia a/a (Sweden Industrial New Orders y/y)

Svezia
SEK, Corona svedese
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Basso -1.4% -2.0%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-2.5%
-1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore svedese dei nuovi ordini industriali su base annua riflette una variazione dei nuovi ordini ricevuti da società private in Svezia durante il mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indicatore riflette gli ordini in tutti i settori della produzione svedese, tra cui manifatturiero, minerario, raffinazione, produzione di energia e altri.

Statistics Sweden raccoglie dati per il calcolo dell'indice tramite sondaggi mensili online su aziende industriali con almeno 20 dipendenti o un fatturato netto superiore a 50 milioni di SEK. I dati dei nuovi ordini vengono raccolti nell'ambito di un sondaggio generale del settore.

Gli ordini industriali riflettono i volumi di produzione futuri, grazie ai quali l'indice è considerato un indicatore di produzione principale. I dati del periodo precedente possono essere rivisti man mano che vengono ricevuti nuovi dati.

Un aumento dei nuovi ordini industriali è un fattore favorevole che indica l'espansione dell'economia nazionale. Questo è il motivo per cui letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Ordini Industriali Svezia a/a (Sweden Industrial New Orders y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.4%
-2.0%
0.9%
giu 2025
1.0%
2.0%
-4.1%
mag 2025
-2.4%
12.2%
7.4%
apr 2025
7.0%
12.4%
11.6%
mar 2025
10.7%
3.1%
2.4%
feb 2025
2.5%
13.5%
16.9%
gen 2025
16.7%
4.4%
5.8%
dic 2024
5.8%
9.0%
5.0%
nov 2024
5.1%
6.6%
-1.1%
ott 2024
-1.0%
-5.2%
-5.4%
set 2024
-5.7%
-4.7%
2.5%
ago 2024
4.0%
-1.4%
-0.3%
lug 2024
-0.1%
-5.9%
1.0%
giu 2024
0.8%
-8.5%
-8.8%
mag 2024
-8.9%
-17.0%
-15.0%
apr 2024
-15.8%
-2.2%
-6.4%
mar 2024
1.0%
2.5%
-3.3%
feb 2024
-3.5%
1.6%
-5.9%
gen 2024
-6.1%
2.7%
-8.5%
dic 2023
-6.9%
0.0%
0.2%
nov 2023
1.0%
3.5%
0.2%
ott 2023
-0.4%
1.3%
2.4%
set 2023
3.6%
-2.2%
0.1%
ago 2023
-0.4%
-0.6%
-9.4%
lug 2023
-8.4%
3.2%
0.3%
giu 2023
0.3%
1.5%
13.6%
mag 2023
14.9%
-3.8%
-0.3%
apr 2023
-0.1%
-4.2%
-8.0%
mar 2023
-9.3%
-0.2%
-4.7%
feb 2023
-4.7%
7.2%
-10.5%
gen 2023
-10.5%
10.6%
22.7%
dic 2022
24.9%
-7.0%
-7.0%
nov 2022
-6.8%
5.2%
-7.3%
ott 2022
-7.1%
2.1%
4.7%
set 2022
4.8%
15.0%
-0.4%
ago 2022
-0.6%
19.4%
4.1%
lug 2022
4.3%
8.7%
-1.8%
giu 2022
-1.7%
-7.0%
-5.1%
mag 2022
-7.5%
-9.3%
7.6%
apr 2022
7.4%
-10.2%
6.6%
mar 2022
6.5%
-3.8%
1.1%
feb 2022
1.3%
11.3%
3.3%
gen 2022
3.6%
-3.0%
-7.8%
dic 2021
-7.7%
-5.4%
3.0%
nov 2021
3.0%
-8.7%
7.8%
ott 2021
6.8%
-7.4%
1.4%
set 2021
0.9%
5.1%
2.2%
ago 2021
2.3%
14.8%
13.0%
lug 2021
13.5%
28.6%
22.3%
giu 2021
24.4%
39.5%
33.1%
123
