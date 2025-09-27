Calendario Economico
Fiducia dei Consumatori Svedesi (Sweden Consumer Confidence)
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori Svedesi (CCI) mostra il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia del Paese. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio sui consumatori condotto dall'Istituto nazionale per la ricerca economica NIER nelle prime due settimane del mese.
Ogni mese, NIER intervista circa 1.500 cittadini svedesi in un sondaggio telefonico. Un campione casuale di cittadini di età compresa tra 16 e 84 anni viene compilato per l'indagine. Durante il colloquio, ai partecipanti viene chiesto di valutare la propria situazione finanziaria, l'attuale situazione economica del Paese e l'opportunità di effettuare grandi acquisti e risparmi. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.
Due componenti sono calcolate all'interno dello stesso quadro: un micro indice e un macro indice. Il primo riflette la fiducia in materia di finanza personale, il secondo affronta l'opinione sull'intera economia svedese.
Letture superiori a 100 indicano la fiducia dei consumatori e un contesto economico favorevole nel Paese. Pertanto, una crescita superiore rispetto alle previsioni può essere considerata positiva per la corona svedese. Al contrario, valori più bassi possono spingere le quotazioni SEK verso il basso.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Svedesi (Sweden Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
