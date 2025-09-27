CalendarioSezioni

Fiducia dei Consumatori Svedesi (Sweden Consumer Confidence)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Istituto Nazionale di Ricerca Economica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Settore
Consumatore
Basso N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori Svedesi (CCI) mostra il livello di fiducia dei consumatori nella stabilità dell'economia del Paese. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio sui consumatori condotto dall'Istituto nazionale per la ricerca economica NIER nelle prime due settimane del mese.

Ogni mese, NIER intervista circa 1.500 cittadini svedesi in un sondaggio telefonico. Un campione casuale di cittadini di età compresa tra 16 e 84 anni viene compilato per l'indagine. Durante il colloquio, ai partecipanti viene chiesto di valutare la propria situazione finanziaria, l'attuale situazione economica del Paese e l'opportunità di effettuare grandi acquisti e risparmi. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.

Due componenti sono calcolate all'interno dello stesso quadro: un micro indice e un macro indice. Il primo riflette la fiducia in materia di finanza personale, il secondo affronta l'opinione sull'intera economia svedese.

Letture superiori a 100 indicano la fiducia dei consumatori e un contesto economico favorevole nel Paese. Pertanto, una crescita superiore rispetto alle previsioni può essere considerata positiva per la corona svedese. Al contrario, valori più bassi possono spingere le quotazioni SEK verso il basso.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Svedesi (Sweden Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
87.3
84.6
giu 2025
84.6
79.3
83.6
mag 2025
83.1
81.5
81.8
apr 2025
81.6
89.2
88.8
mar 2025
89.8
94.0
94.6
feb 2025
95.0
96.6
98.3
gen 2025
99.1
96.2
96.7
dic 2024
96.7
103.4
101.6
nov 2024
102.0
103.9
101.2
ott 2024
101.3
100.3
99.7
set 2024
99.5
99.1
97.0
ago 2024
96.3
99.9
96.2
lug 2024
96.6
95.3
93.7
giu 2024
93.3
92.7
91.3
mag 2024
91.3
89.4
88.8
apr 2024
88.9
88.3
87.6
mar 2024
87.5
87.2
83.0
feb 2024
82.7
77.8
82.7
gen 2024
82.3
77.0
74.8
dic 2023
74.5
72.4
73.2
nov 2023
72.8
68.4
70.6
ott 2023
70.1
70.3
69.4
set 2023
69.1
73.8
70.6
ago 2023
70.4
75.1
72.5
lug 2023
72.3
81.0
71.8
giu 2023
71.7
78.2
70.3
mag 2023
69.5
74.7
65.8
apr 2023
65.1
72.4
63.8
mar 2023
62.8
70.0
61.1
feb 2023
59.9
65.2
57.7
gen 2023
56.3
60.6
55.4
dic 2022
54.1
56.6
57.4
nov 2022
55.8
52.1
50.2
ott 2022
48.3
53.0
52.1
set 2022
49.7
55.0
57.8
ago 2022
56.3
55.9
56.1
lug 2022
54.1
60.9
66.5
giu 2022
65.5
63.2
71.3
mag 2022
70.4
66.4
74.5
apr 2022
74.9
71.3
73.3
mar 2022
73.5
81.4
89.0
feb 2022
88.9
90.4
89.8
gen 2022
90.1
103.6
98.3
dic 2021
98.7
104.3
99.5
nov 2021
99.7
105.7
102.9
ott 2021
103.1
108.3
106.6
set 2021
107.3
110.4
107.9
ago 2021
108.6
108.9
106.2
123
