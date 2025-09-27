CalendarioSezioni

Produzione del Settore Privato Svezia m/m (Sweden Private Sector Production m/m)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Azienda
Basso -1.7%
2.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La produzione svedese del settore privato m/m riflette una variazione del valore totale di beni e servizi prodotti da aziende private nel settore della produzione, dei servizi e delle costruzioni nel mese in corso rispetto al mese precedente. Un valore dell'indice destagionalizzato è pubblicato da Statistics Sweden su base mensile. L'indicatore ha sostituito il Business Production Index rilasciato in precedenza. Il vantaggio del nuovo indice è che misura l'intera produzione nel settore privato e non solo il volume finale di beni e servizi prodotti, grazie al quale l'indice fornisce i primi dati.

Statistics Sweden raccoglie i dati rilevanti da un'indagine mensile sulle aziende private con almeno 20 dipendenti e su quelle con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di corone. Poiché alcune società possono fornire risposte con un ritardo, i valori dell'indice per i due mesi precedenti possono essere rivisti. Oltre al cambiamento totale generale, Statistics Sweden pubblica dati separati per settore: industria, servizi e costruzioni. L'indice non include i settori dei servizi finanziari e assicurativi.

Le informazioni sulla produzione sono incluse nel calcolo del PIL e riflettono anche il fatturato netto della produzione nel settore industriale e dei servizi, nonché il margine commerciale (entrate derivanti dalle vendite di beni al dettaglio meno le spese).

La crescita della produzione è un fattore favorevole che riflette la salute dell'economia svedese e il contesto imprenditoriale favorevole nel Paese, quindi letture superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione del Settore Privato Svezia m/m (Sweden Private Sector Production m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.7%
2.7%
giu 2025
105.7%
103.2%
mag 2025
-0.1%
1.8%
apr 2025
2.3%
-0.7%
mar 2025
-0.5%
-0.3%
feb 2025
-0.2%
-1.0%
gen 2025
-0.8%
1.1%
dic 2024
1.0%
1.3%
nov 2024
1.4%
-0.6%
ott 2024
-0.8%
0.7%
set 2024
1.1%
2.0%
ago 2024
1.6%
-0.9%
lug 2024
-0.9%
0.1%
giu 2024
0.0%
0.8%
mag 2024
0.6%
-0.5%
apr 2024
-0.4%
-0.1%
mar 2024
0.6%
0.2%
feb 2024
0.3%
-0.6%
gen 2024
-0.6%
1.0%
dic 2023
1.4%
-0.3%
nov 2023
-0.3%
-0.4%
ott 2023
-0.5%
0.3%
set 2023
0.4%
0.8%
ago 2023
0.5%
0.4%
lug 2023
0.3%
-1.8%
giu 2023
-1.6%
-0.4%
mag 2023
-0.2%
0.2%
apr 2023
0.6%
-1.0%
mar 2023
-1.1%
-0.6%
feb 2023
-0.4%
2.8%
gen 2023
2.2%
-0.3%
dic 2022
-0.4%
-1.3%
nov 2022
-1.1%
0.5%
ott 2022
0.2%
2.5%
set 2022
1.2%
-1.0%
ago 2022
-1.3%
1.2%
lug 2022
1.2%
0.1%
giu 2022
-0.1%
1.2%
mag 2022
0.8%
1.2%
apr 2022
0.9%
0.3%
mar 2022
0.0%
-0.5%
feb 2022
-0.9%
-0.6%
gen 2022
0.2%
0.6%
dic 2021
0.6%
0.7%
nov 2021
0.5%
1.7%
ott 2021
1.5%
1.9%
set 2021
1.9%
-3.9%
ago 2021
-4.7%
2.9%
lug 2021
2.0%
1.3%
giu 2021
0.8%
0.1%
12
Esporta

