Calendario Economico
Produzione del Settore Privato Svezia m/m (Sweden Private Sector Production m/m)
|Basso
|-1.7%
|
2.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-1.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione svedese del settore privato m/m riflette una variazione del valore totale di beni e servizi prodotti da aziende private nel settore della produzione, dei servizi e delle costruzioni nel mese in corso rispetto al mese precedente. Un valore dell'indice destagionalizzato è pubblicato da Statistics Sweden su base mensile. L'indicatore ha sostituito il Business Production Index rilasciato in precedenza. Il vantaggio del nuovo indice è che misura l'intera produzione nel settore privato e non solo il volume finale di beni e servizi prodotti, grazie al quale l'indice fornisce i primi dati.
Statistics Sweden raccoglie i dati rilevanti da un'indagine mensile sulle aziende private con almeno 20 dipendenti e su quelle con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di corone. Poiché alcune società possono fornire risposte con un ritardo, i valori dell'indice per i due mesi precedenti possono essere rivisti. Oltre al cambiamento totale generale, Statistics Sweden pubblica dati separati per settore: industria, servizi e costruzioni. L'indice non include i settori dei servizi finanziari e assicurativi.
Le informazioni sulla produzione sono incluse nel calcolo del PIL e riflettono anche il fatturato netto della produzione nel settore industriale e dei servizi, nonché il margine commerciale (entrate derivanti dalle vendite di beni al dettaglio meno le spese).
La crescita della produzione è un fattore favorevole che riflette la salute dell'economia svedese e il contesto imprenditoriale favorevole nel Paese, quindi letture superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni in corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione del Settore Privato Svezia m/m (Sweden Private Sector Production m/m)"indicatore macroeconomico.
