Produzione del Settore Privato Svezia a/a (Sweden Private Sector Production y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Azienda
Basso 3.8%
5.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La produzione del settore privato svedese su base annua riflette una variazione del valore totale di beni e servizi prodotti da aziende private nel settore dell'industria, dei servizi e delle costruzioni nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden su base mensile. Ha sostituito il Business Production Index precedentemente rilasciato. Il vantaggio del nuovo indice è che misura l'intera produzione nel settore privato e non solo il volume finale di beni e servizi prodotti, grazie al quale l'indice fornisce i primi dati.

Statistics Sweden raccoglie i dati rilevanti da un'indagine mensile sulle aziende private con almeno 20 dipendenti e su quelle con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di corone. Poiché alcune società possono fornire risposte con un ritardo, i valori dell'indice per i due mesi precedenti possono essere rivisti. Oltre al cambiamento totale generale, Statistics Sweden pubblica dati separati per settore: industria, servizi e costruzioni. L'indice non include i settori dei servizi finanziari e assicurativi.

Le informazioni sulla produzione sono incluse nel calcolo del PIL e riflettono anche il fatturato netto della produzione nel settore industriale e dei servizi, nonché il margine commerciale (entrate derivanti dalle vendite di beni al dettaglio meno le spese).

La crescita della produzione è un fattore favorevole che riflette la salute dell'economia svedese e il contesto imprenditoriale favorevole nel Paese, quindi letture superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni in corone svedesi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione del Settore Privato Svezia a/a (Sweden Private Sector Production y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
3.8%
5.5%
giu 2025
99.2%
98.6%
mag 2025
2.0%
2.8%
apr 2025
3.4%
-1.5%
mar 2025
-0.2%
1.0%
feb 2025
1.1%
1.9%
gen 2025
1.9%
2.5%
dic 2024
3.0%
2.5%
nov 2024
2.7%
0.6%
ott 2024
0.2%
1.4%
set 2024
2.4%
0.9%
ago 2024
1.1%
-1.0%
lug 2024
-0.7%
1.2%
giu 2024
1.5%
-0.1%
mag 2024
-0.2%
-1.6%
apr 2024
-1.4%
0.2%
mar 2024
0.4%
-1.3%
feb 2024
-0.8%
-1.7%
gen 2024
-1.6%
0.7%
dic 2023
0.5%
-1.4%
nov 2023
-1.2%
-2.0%
ott 2023
-2.1%
-1.8%
set 2023
-1.4%
-0.1%
ago 2023
0.7%
-2.2%
lug 2023
-2.0%
-3.0%
giu 2023
-3.4%
-0.7%
mag 2023
-1.0%
0.2%
apr 2023
0.7%
-0.5%
mar 2023
0.6%
2.5%
feb 2023
2.1%
2.6%
gen 2023
2.3%
-0.9%
dic 2022
-0.8%
0.9%
nov 2022
0.9%
3.5%
ott 2022
3.2%
4.4%
set 2022
5.0%
4.3%
ago 2022
4.3%
4.3%
lug 2022
3.6%
3.6%
giu 2022
5.4%
6.6%
mag 2022
6.0%
5.3%
apr 2022
4.6%
3.3%
mar 2022
3.2%
3.9%
feb 2022
3.5%
6.3%
gen 2022
7.6%
7.4%
dic 2021
7.7%
6.9%
nov 2021
6.5%
6.7%
ott 2021
6.4%
5.0%
set 2021
6.0%
4.1%
ago 2021
3.4%
10.7%
lug 2021
10.5%
10.7%
giu 2021
10.5%
10.6%
12
Esporta

