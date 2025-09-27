La produzione del settore privato svedese su base annua riflette una variazione del valore totale di beni e servizi prodotti da aziende private nel settore dell'industria, dei servizi e delle costruzioni nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden su base mensile. Ha sostituito il Business Production Index precedentemente rilasciato. Il vantaggio del nuovo indice è che misura l'intera produzione nel settore privato e non solo il volume finale di beni e servizi prodotti, grazie al quale l'indice fornisce i primi dati.

Statistics Sweden raccoglie i dati rilevanti da un'indagine mensile sulle aziende private con almeno 20 dipendenti e su quelle con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di corone. Poiché alcune società possono fornire risposte con un ritardo, i valori dell'indice per i due mesi precedenti possono essere rivisti. Oltre al cambiamento totale generale, Statistics Sweden pubblica dati separati per settore: industria, servizi e costruzioni. L'indice non include i settori dei servizi finanziari e assicurativi.

Le informazioni sulla produzione sono incluse nel calcolo del PIL e riflettono anche il fatturato netto della produzione nel settore industriale e dei servizi, nonché il margine commerciale (entrate derivanti dalle vendite di beni al dettaglio meno le spese).

La crescita della produzione è un fattore favorevole che riflette la salute dell'economia svedese e il contesto imprenditoriale favorevole nel Paese, quindi letture superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni in corone svedesi.

Ultimi valori: