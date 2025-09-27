Calendario Economico
Consumo Domestico m/m (Sweden Household Consumption m/m)
|Basso
|0.2%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il consumo domestico svedese m/m riflette una variazione del valore di mercato di tutti i beni e servizi, compresi i beni durevoli (elettrodomestici, automobili, ecc.), acquistati dalle famiglie svedesi nel mese segnalato rispetto al mese precedente. L'indicatore valuta il consumo dettagliato e copre 147 obiettivi di consumo (secondo la classificazione COICOP). Il calcolo non include gli acquisti di abitazioni, ma include l'affitto imputato per le abitazioni occupate dai proprietari.
I dati per il calcolo dell'indicatore vengono raccolti da varie fonti. Il principale di questi è la statistica sul fatturato, che copre circa il 30% di tutti i consumi delle famiglie. Affronta anche i rendiconti finanziari delle società e varie pubblicazioni statistiche di Statistics Sweden.
Poiché lo scopo dell'indicatore è determinare specificamente il consumo delle famiglie svedesi, le statistiche includono gli acquisti diretti di cittadini svedesi dall'estero, oltre ad escludere gli acquisti effettuati in Svezia da non residenti. I dati delle statistiche di esportazione e importazione vengono utilizzati per tenere conto degli acquisti di cui sopra.
I consumi delle famiglie sono una parte importante del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico m/m (Sweden Household Consumption m/m)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress