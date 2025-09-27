CalendarioSezioni

Consumo Domestico m/m (Sweden Household Consumption m/m)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Consumatore
Basso 0.2%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il consumo domestico svedese m/m riflette una variazione del valore di mercato di tutti i beni e servizi, compresi i beni durevoli (elettrodomestici, automobili, ecc.), acquistati dalle famiglie svedesi nel mese segnalato rispetto al mese precedente. L'indicatore valuta il consumo dettagliato e copre 147 obiettivi di consumo (secondo la classificazione COICOP). Il calcolo non include gli acquisti di abitazioni, ma include l'affitto imputato per le abitazioni occupate dai proprietari.

I dati per il calcolo dell'indicatore vengono raccolti da varie fonti. Il principale di questi è la statistica sul fatturato, che copre circa il 30% di tutti i consumi delle famiglie. Affronta anche i rendiconti finanziari delle società e varie pubblicazioni statistiche di Statistics Sweden.

Poiché lo scopo dell'indicatore è determinare specificamente il consumo delle famiglie svedesi, le statistiche includono gli acquisti diretti di cittadini svedesi dall'estero, oltre ad escludere gli acquisti effettuati in Svezia da non residenti. I dati delle statistiche di esportazione e importazione vengono utilizzati per tenere conto degli acquisti di cui sopra.

I consumi delle famiglie sono una parte importante del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico m/m (Sweden Household Consumption m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.2%
0.6%
giu 2025
0.6%
-0.9%
mag 2025
-1.2%
0.4%
apr 2025
0.5%
-0.1%
mar 2025
-0.4%
1.0%
feb 2025
1.1%
-0.2%
gen 2025
-0.7%
0.1%
dic 2024
-0.3%
1.1%
nov 2024
1.1%
0.1%
ott 2024
-0.3%
-0.3%
set 2024
-0.3%
0.9%
ago 2024
0.8%
1.2%
lug 2024
0.7%
-0.8%
giu 2024
-0.6%
0.0%
mag 2024
-0.4%
-0.4%
apr 2024
-0.4%
-0.4%
mar 2024
0.5%
-0.2%
feb 2024
-0.5%
-0.5%
gen 2024
-0.7%
0.4%
dic 2023
0.1%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
0.5%
ott 2023
0.1%
-0.5%
set 2023
-0.5%
0.4%
ago 2023
0.5%
0.6%
lug 2023
0.5%
-0.2%
giu 2023
-0.1%
-0.4%
mag 2023
-0.1%
0.8%
apr 2023
1.2%
-0.2%
mar 2023
-1.1%
-0.8%
feb 2023
-0.5%
0.8%
gen 2023
0.5%
-0.5%
dic 2022
-0.8%
0.0%
nov 2022
0.4%
-0.2%
ott 2022
-0.3%
-0.2%
set 2022
-0.1%
-0.1%
ago 2022
0.0%
-1.1%
lug 2022
-1.5%
-1.0%
giu 2022
-0.4%
0.7%
mag 2022
0.7%
0.4%
apr 2022
-0.4%
0.5%
mar 2022
-0.1%
0.2%
feb 2022
-0.2%
-0.6%
gen 2022
0.0%
-1.3%
dic 2021
-2.8%
3.1%
nov 2021
1.0%
1.0%
ott 2021
0.8%
0.1%
set 2021
0.1%
-0.4%
ago 2021
-1.1%
0.8%
lug 2021
0.7%
0.3%
giu 2021
0.5%
4.5%
123
