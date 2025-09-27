CalendarioSezioni

Indicatore di Tendenza Economica della Svezia (Sweden Economic Tendency Indicator)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Istituto Nazionale di Ricerca Economica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Azienda
Basso
Ultima versione: Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Prossima versione: Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indicatore di tendenza economica svedese riflette le tendenze di vari indicatori economici dal punto di vista sia dei consumatori svedesi che delle imprese. Viene calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio tra i consumatori e le aziende svedesi condotto mensilmente dall'Istituto Nazionale di Ricerca Economica NIER.

Ogni mese, la NIER esamina circa 1.500 consumatori e 7.000 aziende. Il campione di consumatori comprende cittadini svedesi selezionati a caso, di età compresa tra 16 e 84 anni. Il sondaggio viene condotto telefonicamente. Il campione aziendale comprende aziende con almeno 100 dipendenti. Il questionario viene inviato loro via e-mail.

L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento. Il valore dell'indicatore finale viene calcolato in base alle risposte ricevute da diversi gruppi, a cui vengono assegnati determinati pesi. Ad esempio, la quota di produzione è del 40%, la quota del settore dei servizi è del 30%, le quote dell'edilizia e del commercio sono del 5% ciascuna e la quota dei consumatori è del 20%. Le letture degli indicatori superiori a 100 significano una crescita media, valori superiori a 110 significano una forte crescita. Le letture inferiori a 100 e inferiori a 90 sono considerate rispettivamente deboli e molto deboli.

L'indicatore tendenza economica caratterizza il sentimento dei consumatori e delle imprese nei confronti dell'economia del Paese. Una lettura superiore a 100 indica un sentimento positivo in Svezia. Questo può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un sentimento pessimista.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di Tendenza Economica della Svezia (Sweden Economic Tendency Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
91.6
92.8
giu 2025
92.8
93.0
94.5
mag 2025
94.6
94.2
95.0
apr 2025
94.8
96.3
95.0
mar 2025
95.2
98.6
96.7
feb 2025
97.1
98.4
97.4
gen 2025
97.7
98.1
97.5
dic 2024
97.5
96.7
97.5
nov 2024
97.2
94.3
93.6
ott 2024
93.6
95.4
94.6
set 2024
94.9
94.5
94.6
ago 2024
94.7
94.2
94.9
lug 2024
95.0
94.8
96.4
giu 2024
96.3
93.2
94.1
mag 2024
94.0
94.9
94.9
apr 2024
95.0
94.3
93.1
mar 2024
93.1
92.3
90.7
feb 2024
90.5
89.7
90.6
gen 2024
90.5
85.5
84.7
dic 2023
84.3
84.2
84.9
nov 2023
84.6
83.9
84.9
ott 2023
84.7
83.3
86.0
set 2023
85.8
84.2
85.3
ago 2023
85.2
86.3
87.7
lug 2023
87.5
91.9
89.9
giu 2023
90.3
88.2
89.3
mag 2023
89.4
87.6
87.3
apr 2023
87.3
86.8
88.4
mar 2023
88.2
83.8
86.2
feb 2023
85.7
83.3
83.3
gen 2023
82.3
84.4
85.0
dic 2022
84.7
84.4
85.1
nov 2022
84.5
87.5
84.8
ott 2022
84.6
94.0
90.8
set 2022
90.8
99.3
97.2
ago 2022
97.5
103.6
101.4
lug 2022
101.3
108.2
105.7
giu 2022
105.9
110.1
110.3
mag 2022
110.5
110.0
109.4
apr 2022
109.5
111.8
110.3
mar 2022
110.3
111.7
113.1
feb 2022
113.0
113.7
109.8
gen 2022
110.1
117.8
116.3
dic 2021
117.1
119.3
117.6
nov 2021
118.0
120.3
119.9
ott 2021
120.0
120.8
119.4
set 2021
119.9
122.1
120.6
ago 2021
121.1
121.5
121.9
123
