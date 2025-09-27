L'indicatore di tendenza economica svedese riflette le tendenze di vari indicatori economici dal punto di vista sia dei consumatori svedesi che delle imprese. Viene calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio tra i consumatori e le aziende svedesi condotto mensilmente dall'Istituto Nazionale di Ricerca Economica NIER.

Ogni mese, la NIER esamina circa 1.500 consumatori e 7.000 aziende. Il campione di consumatori comprende cittadini svedesi selezionati a caso, di età compresa tra 16 e 84 anni. Il sondaggio viene condotto telefonicamente. Il campione aziendale comprende aziende con almeno 100 dipendenti. Il questionario viene inviato loro via e-mail.

L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento. Il valore dell'indicatore finale viene calcolato in base alle risposte ricevute da diversi gruppi, a cui vengono assegnati determinati pesi. Ad esempio, la quota di produzione è del 40%, la quota del settore dei servizi è del 30%, le quote dell'edilizia e del commercio sono del 5% ciascuna e la quota dei consumatori è del 20%. Le letture degli indicatori superiori a 100 significano una crescita media, valori superiori a 110 significano una forte crescita. Le letture inferiori a 100 e inferiori a 90 sono considerate rispettivamente deboli e molto deboli.

L'indicatore tendenza economica caratterizza il sentimento dei consumatori e delle imprese nei confronti dell'economia del Paese. Una lettura superiore a 100 indica un sentimento positivo in Svezia. Questo può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un sentimento pessimista.

Ultimi valori: