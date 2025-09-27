La Decisione sui Tassi di Interesse della Riksbank è uno degli eventi chiave che influenzano le quotazioni delle corone svedesi. Il tasso repo contro termine è il tasso di interesse al quale le banche private prendono in prestito o depositano fondi presso la Riksbank per un periodo di sette giorni.

La decisione è adottata con un voto di sei membri del Comitato Esecutivo della Riksbank. Cinque volte all'anno (sei volte l'anno prima del 2020), il Comitato Esecutivo della Riksbank tiene riunioni durante le quali vengono adottate le decisioni più importanti riguardanti la politica monetaria nazionale, compresa la decisione sui tassi di interesse. La decisione viene presa sulla base di un voto a maggioranza. Se i voti sono pari, allora la decisione verrà presa dal Governatore della Banca.

La Riksbank potrebbe tagliare i tassi di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello target. Al contrario, se l'inflazione supera il livello target, la Riksbank cercherebbe di rendere più costosa la corona svedese, per la quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.

Pertanto, ogni decisione sui tassi d'interesse adottata dalla Banca incide direttamente sulle quotazioni della moneta nazionale (soprattutto nei casi in cui il tasso cambia). Una decisione di rialzo normalmente porta alla crescita delle quotazioni in corone svedesi.

