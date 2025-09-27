Calendario Economico
Fiducia nel Settore Manifatturiero Svedese (Sweden Manufacturing Confidence)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Fiducia Svedese nel Manifatturiero riflette l'ottimismo delle aziende manifatturiere del Paese per quanto riguarda l'attuale stato economico. L'indice viene calcolato mensilmente nell'ambito di un'indagine comune sulle tendenze aziendali, attraverso un sondaggio online condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Economica (NIER). Inizialmente, questa indagine includeva solamente il settore manifatturiero. Ora, comprende quasi tutti i settori dell'economia svedese.
L'Istituto Nazionale intervista mensilmente i dirigenti delle aziende manifatturiere svedesi. Il campione comprende aziende con almeno 100 dipendenti. La raccolta di tutti i dati dagli intervistati richiede circa tre settimane.
Il peso delle risposte di una particolare azienda dipende dal volume di produzione che è determinato dalla quantità di valore aggiunto. In altri settori, alle aziende vengono assegnati pesi in base al numero di dipendenti. Questi pesi vengono aggiornati ogni anno in base al campione aggiornato. Le risposte ponderate sono riassunte ed estrapolate come se tutte le aziende del settore manifatturiero partecipassero al sondaggio.
Le aziende valutano la situazione attuale in termini di ordini, scorte di prodotti finiti, volumi di produzione previsti e occupazione. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.
L'Indice di Fiducia nel Manifatturiero è uno degli indicatori chiave che caratterizzano il contesto imprenditoriale e lo stato generale dell'economia del Paese. Una lettura superiore a 100 indica un miglioramento delle condizioni economiche e un sentimento positivo nel contesto imprenditoriale svedese. Questo può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un peggioramento della situazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia nel Settore Manifatturiero Svedese (Sweden Manufacturing Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress