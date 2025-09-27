CalendarioSezioni

Fiducia nel Settore Manifatturiero Svedese (Sweden Manufacturing Confidence)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Istituto Nazionale di Ricerca Economica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
L'Indice di Fiducia Svedese nel Manifatturiero riflette l'ottimismo delle aziende manifatturiere del Paese per quanto riguarda l'attuale stato economico. L'indice viene calcolato mensilmente nell'ambito di un'indagine comune sulle tendenze aziendali, attraverso un sondaggio online condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Economica (NIER). Inizialmente, questa indagine includeva solamente il settore manifatturiero. Ora, comprende quasi tutti i settori dell'economia svedese.

L'Istituto Nazionale intervista mensilmente i dirigenti delle aziende manifatturiere svedesi. Il campione comprende aziende con almeno 100 dipendenti. La raccolta di tutti i dati dagli intervistati richiede circa tre settimane.

Il peso delle risposte di una particolare azienda dipende dal volume di produzione che è determinato dalla quantità di valore aggiunto. In altri settori, alle aziende vengono assegnati pesi in base al numero di dipendenti. Questi pesi vengono aggiornati ogni anno in base al campione aggiornato. Le risposte ponderate sono riassunte ed estrapolate come se tutte le aziende del settore manifatturiero partecipassero al sondaggio.

Le aziende valutano la situazione attuale in termini di ordini, scorte di prodotti finiti, volumi di produzione previsti e occupazione. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.

L'Indice di Fiducia nel Manifatturiero è uno degli indicatori chiave che caratterizzano il contesto imprenditoriale e lo stato generale dell'economia del Paese. Una lettura superiore a 100 indica un miglioramento delle condizioni economiche e un sentimento positivo nel contesto imprenditoriale svedese. Questo può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un peggioramento della situazione.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia nel Settore Manifatturiero Svedese (Sweden Manufacturing Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
100.2
99.3
giu 2025
99.3
99.4
100.1
mag 2025
100.1
98.2
100.2
apr 2025
99.6
96.9
96.7
mar 2025
96.4
96.3
95.6
feb 2025
95.6
95.1
94.8
gen 2025
94.8
93.5
96.5
dic 2024
96.5
92.4
96.3
nov 2024
95.8
93.3
91.6
ott 2024
91.8
96.6
93.7
set 2024
94.2
98.3
96.6
ago 2024
97.1
98.6
97.0
lug 2024
97.0
99.0
99.2
giu 2024
99.2
98.8
98.6
mag 2024
98.5
98.5
100.6
apr 2024
100.5
97.7
98.6
mar 2024
98.7
95.7
98.4
feb 2024
98.4
96.1
99.2
gen 2024
99.3
100.0
95.1
dic 2023
95.1
100.3
99.1
nov 2023
99.1
100.9
99.6
ott 2023
99.5
97.3
100.4
set 2023
100.1
93.7
96.9
ago 2023
96.6
97.5
97.5
lug 2023
97.1
102.0
101.9
giu 2023
102.3
102.2
102.4
mag 2023
102.9
102.5
101.2
apr 2023
101.6
102.8
103.3
mar 2023
103.4
100.8
102.1
feb 2023
102.2
101.7
100.4
gen 2023
99.5
104.1
103.7
dic 2022
104.1
104.6
104.5
nov 2022
104.2
107.5
104.8
ott 2022
105.1
113.3
109.6
set 2022
110.0
118.1
115.7
ago 2022
116.4
120.2
119.4
lug 2022
119.4
123.3
120.6
giu 2022
120.6
123.8
125.0
mag 2022
125.5
123.5
121.3
apr 2022
121.4
125.0
124.7
mar 2022
125.0
123.1
124.3
feb 2022
124.3
124.6
121.4
gen 2022
121.3
127.4
126.4
dic 2021
127.3
127.9
126.3
nov 2021
126.6
128.0
128.4
ott 2021
128.5
128.3
126.1
set 2021
126.6
129.7
128.5
ago 2021
129.2
127.7
128.6
123
