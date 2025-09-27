L'Indice di Fiducia Svedese nel Manifatturiero riflette l'ottimismo delle aziende manifatturiere del Paese per quanto riguarda l'attuale stato economico. L'indice viene calcolato mensilmente nell'ambito di un'indagine comune sulle tendenze aziendali, attraverso un sondaggio online condotto dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Economica (NIER). Inizialmente, questa indagine includeva solamente il settore manifatturiero. Ora, comprende quasi tutti i settori dell'economia svedese.

L'Istituto Nazionale intervista mensilmente i dirigenti delle aziende manifatturiere svedesi. Il campione comprende aziende con almeno 100 dipendenti. La raccolta di tutti i dati dagli intervistati richiede circa tre settimane.

Il peso delle risposte di una particolare azienda dipende dal volume di produzione che è determinato dalla quantità di valore aggiunto. In altri settori, alle aziende vengono assegnati pesi in base al numero di dipendenti. Questi pesi vengono aggiornati ogni anno in base al campione aggiornato. Le risposte ponderate sono riassunte ed estrapolate come se tutte le aziende del settore manifatturiero partecipassero al sondaggio.

Le aziende valutano la situazione attuale in termini di ordini, scorte di prodotti finiti, volumi di produzione previsti e occupazione. L'indagine è di natura qualitativa. Significa che gli intervistati non forniscono cifre assolute, ma valutano la situazione come migliore, peggiore o nessun cambiamento.

L'Indice di Fiducia nel Manifatturiero è uno degli indicatori chiave che caratterizzano il contesto imprenditoriale e lo stato generale dell'economia del Paese. Una lettura superiore a 100 indica un miglioramento delle condizioni economiche e un sentimento positivo nel contesto imprenditoriale svedese. Questo può essere visto come positivo per la corona svedese. Letture inferiori a 100 indicano un peggioramento della situazione.

Ultimi valori: