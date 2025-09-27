Calendario Economico
Prestiti alle Famiglie Svezia a/a (Sweden Households Loans y/y)
|Basso
|2.7%
|5.0%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.8%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I prestiti alle famiglie svedesi su base annua riflettono una variazione dell'importo dei prestiti emessi alle famiglie nel mese segnalato rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden ed è disponibile come parte delle statistiche mensili sui mercati finanziari.
L'indicatore riflette tutti i prestiti emessi dalle istituzioni monetarie e finanziarie del Paese alle famiglie svedesi. Dal 2020 in poi, le statistiche includono anche i dati sui prestiti da istituti di credito immobiliare e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).
I dati sono pubblicati per finalità creditizia: mutui per la casa (che costituiscono la maggior parte di tutti i prestiti emessi), credito al consumo e altri prestiti.
L'indice viene utilizzato per valutare le potenziali vendite al dettaglio. Mostra anche un cambiamento dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Tuttavia, un aumento eccessivo dei debiti delle famiglie può indicare un surriscaldamento dell’economia.
In generale, la crescita dei prestiti emessi influisce positivamente sulle quotazioni in corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti alle Famiglie Svezia a/a (Sweden Households Loans y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
