I prestiti alle famiglie svedesi su base annua riflettono una variazione dell'importo dei prestiti emessi alle famiglie nel mese segnalato rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice è pubblicato da Statistics Sweden ed è disponibile come parte delle statistiche mensili sui mercati finanziari.

L'indicatore riflette tutti i prestiti emessi dalle istituzioni monetarie e finanziarie del Paese alle famiglie svedesi. Dal 2020 in poi, le statistiche includono anche i dati sui prestiti da istituti di credito immobiliare e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).

I dati sono pubblicati per finalità creditizia: mutui per la casa (che costituiscono la maggior parte di tutti i prestiti emessi), credito al consumo e altri prestiti.

L'indice viene utilizzato per valutare le potenziali vendite al dettaglio. Mostra anche un cambiamento dei tassi di interesse e riflette l'umore dei consumatori. La crescita dell'indice indica un aumento della spesa al consumo che, a sua volta, suggerisce una potenziale crescita dell'inflazione e una maggiore attività nel settore finanziario e creditizio dell'economia nazionale. Tuttavia, un aumento eccessivo dei debiti delle famiglie può indicare un surriscaldamento dell’economia.

In generale, la crescita dei prestiti emessi influisce positivamente sulle quotazioni in corone svedesi.

