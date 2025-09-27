CalendarioSezioni

Indice Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Silf/Swedbank
Basso 55.3
54.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
55.1
55.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Silf/Swedbank Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) svedese è un indicatore dei cicli economici dell'economia svedese, calcolato dalla Swedbank in collaborazione con Silf, sulla base di un'indagine mensile sui responsabili degli acquisti che lavorano nelle aziende manifatturiere. L'indice consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese. Viene pubblicato il primo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30.

Ogni mese viene inviato un questionario a circa 200 responsabili acquisti impiegati nel settore manifatturiero. Ai manager viene chiesto di valutare lo stato di una specifica attività nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Sono tra i primi a notare cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI svedese è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
55.3
54.4
lug 2025
N/D
52.7
51.9
giu 2025
51.9
52.2
53.1
mag 2025
53.6
53.4
54.2
apr 2025
54.2
54.8
53.8
mar 2025
53.6
52.0
53.5
feb 2025
53.5
51.7
53.1
gen 2025
52.9
52.4
49.1
dic 2024
52.4
52.5
53.7
nov 2024
53.8
52.6
53.2
ott 2024
53.1
51.9
51.6
set 2024
51.3
53.0
52.6
ago 2024
52.7
52.5
49.2
lug 2024
49.2
53.5
53.0
giu 2024
53.6
52.9
54.1
mag 2024
54.0
51.0
51.9
apr 2024
51.4
50.2
50.4
mar 2024
50.0
49.5
49.2
feb 2024
49.0
48.7
47.1
gen 2024
47.1
47.9
48.6
dic 2023
48.8
47.3
49.0
nov 2023
49.0
46.0
46.2
ott 2023
45.7
46.1
43.4
set 2023
43.3
46.4
45.5
ago 2023
45.8
45.7
48.0
lug 2023
47.6
44.7
45.2
giu 2023
44.8
45.0
40.7
mag 2023
40.6
46.3
44.9
apr 2023
45.5
46.1
45.5
mar 2023
45.7
45.9
47.0
feb 2023
47.0
45.4
47.0
gen 2023
46.8
45.4
45.9
dic 2022
45.9
46.3
45.8
nov 2022
45.8
47.6
46.8
ott 2022
46.8
49.4
49.2
set 2022
49.2
51.0
50.6
ago 2022
50.6
52.7
52.5
lug 2022
53.1
54.1
53.6
giu 2022
53.7
55.4
54.9
mag 2022
55.2
56.8
54.9
apr 2022
55.0
58.6
56.8
mar 2022
57.3
60.0
58.0
feb 2022
58.6
60.8
62.2
gen 2022
62.4
60.7
62.1
dic 2021
62.1
60.8
63.1
nov 2021
63.3
59.6
64.2
ott 2021
64.4
59.5
64.7
set 2021
64.6
60.0
60.1
ago 2021
60.1
63.3
64.5
lug 2021
65.3
64.6
65.4
1234
