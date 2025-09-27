Il Silf/Swedbank Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) svedese è un indicatore dei cicli economici dell'economia svedese, calcolato dalla Swedbank in collaborazione con Silf, sulla base di un'indagine mensile sui responsabili degli acquisti che lavorano nelle aziende manifatturiere. L'indice consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese. Viene pubblicato il primo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30.

Ogni mese viene inviato un questionario a circa 200 responsabili acquisti impiegati nel settore manifatturiero. Ai manager viene chiesto di valutare lo stato di una specifica attività nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Sono tra i primi a notare cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI svedese è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Ultimi valori: