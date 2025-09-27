CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi alla Produzione Svezia (PPI) a/a (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Prezzi
Basso -0.7% 3.8%
-0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.2%
-0.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Svedese dei Prezzi alla Produzione su base annua riflette la variazione media dei prezzi di vendita dei beni prodotti dalle società industriali svedesi nel mese in cui si è registrato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. L'indice include i prezzi nel mercato interno e i prezzi di vendita nei mercati esteri.

Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.

La variabile principale nel calcolo dell’IPP è il prezzo per un'unità di produzione nella prima fase di vendita. Questo è il prezzo franco fabbrica per il mercato interno o il FOB in caso di esportazione. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine condotta su circa 2000 imprese svedesi che forniscono informazioni per un campione di 5000 merci totali. Per calcolare l'indice risultante, i pesi vengono assegnati prima ai gruppi di prodotti e, quindi, ai singoli beni in questi gruppi.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.

La crescita dell’IPP è considerata favorevole per l'economia nazionale e può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
lug 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
giu 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
mag 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
apr 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
mar 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
feb 2025
3.4%
7.4%
3.5%
gen 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
dic 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
nov 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
ott 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
set 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
ago 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
giu 2024
0.8%
5.4%
2.6%
mag 2024
2.6%
5.3%
0.9%
apr 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
mar 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
feb 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
gen 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
dic 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
nov 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
ott 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
set 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
ago 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
lug 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
giu 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
mag 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
apr 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
mar 2023
3.5%
5.6%
9.3%
feb 2023
9.3%
10.2%
11.8%
gen 2023
11.8%
16.9%
18.7%
dic 2022
18.7%
17.1%
19.5%
nov 2022
19.5%
16.3%
18.7%
ott 2022
18.7%
18.2%
20.6%
set 2022
20.6%
19.9%
22.0%
ago 2022
22.0%
18.7%
20.4%
lug 2022
20.4%
25.9%
25.6%
giu 2022
25.6%
1.4%
24.4%
mag 2022
24.4%
22.2%
23.8%
apr 2022
23.8%
26.7%
24.5%
mar 2022
24.5%
17.5%
19.3%
feb 2022
19.3%
19.7%
19.7%
gen 2022
19.8%
22.0%
20.1%
dic 2021
20.1%
17.3%
18.1%
nov 2021
18.1%
16.7%
16.8%
ott 2021
16.8%
19.0%
17.2%
set 2021
17.2%
17.6%
15.8%
ago 2021
15.8%
15.2%
13.5%
lug 2021
13.5%
11.2%
9.6%
