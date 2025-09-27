Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione Svezia (PPI) a/a (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)
|Basso
|-0.7%
|3.8%
|
-0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
-0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Svedese dei Prezzi alla Produzione su base annua riflette la variazione media dei prezzi di vendita dei beni prodotti dalle società industriali svedesi nel mese in cui si è registrato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. L'indice include i prezzi nel mercato interno e i prezzi di vendita nei mercati esteri.
Le statistiche includono la spesa per cibo, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, beni medici e altri. La vendita di auto non è inclusa.
La variabile principale nel calcolo dell’IPP è il prezzo per un'unità di produzione nella prima fase di vendita. Questo è il prezzo franco fabbrica per il mercato interno o il FOB in caso di esportazione. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine condotta su circa 2000 imprese svedesi che forniscono informazioni per un campione di 5000 merci totali. Per calcolare l'indice risultante, i pesi vengono assegnati prima ai gruppi di prodotti e, quindi, ai singoli beni in questi gruppi.
L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.
La crescita dell’IPP è considerata favorevole per l'economia nazionale e può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi alla Produzione Svezia (PPI) a/a (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
