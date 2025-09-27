L'indice svedese dei prezzi alla produzione m/m riflette la variazione media dei prezzi di vendita dei beni prodotti dalle imprese industriali svedesi nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. L'indice include i prezzi nel mercato interno e i prezzi di vendita nei mercati esteri.

La variabile principale nel calcolo dell'IPP è il prezzo di un'unità di produzione nella prima fase di vendita: si tratta del prezzo franco fabbrica (per il mercato interno) o del FOB in caso di esportazione. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine condotta su circa 2000 imprese svedesi che forniscono informazioni per un campione di 5000 merci totali. Per calcolare l'indice risultante, i pesi vengono assegnati prima ai gruppi di prodotti e, quindi, ai singoli beni in questi gruppi.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e quindi dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC: se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati.

La crescita dell’IPP è considerata favorevole per l'economia nazionale e può essere vista come positiva per le quotazioni SEK.

Ultimi valori: