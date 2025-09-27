CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Silf/Swedbank
Settore
Azienda
Basso 53.9
50.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
53.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Silf/Swedbank Composite PMI è pubblicato dal 2019. Si tratta di un indicatore composito calcolato in base ai PMI Manifatturiero e Servizi. L'indice composito consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese e si associa bene con la crescita del PIL. Viene pubblicato il terzo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30, insieme al PMI dei servizi.

L'indice è calcolato da Swedbank e Silf sulla base di un sondaggio mensile di circa 400 responsabili acquisti. Sono invitati a valutare l'attività della loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Nell'indice risultante, il peso della lettura del settore manifatturiero è del 28%, la lettura del settore dei servizi ha un peso del 72%. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino. I valori sono soggetti a destagionalizzazione.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI Composito è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la corona svedese.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.9
50.3
lug 2025
50.3
51.5
giu 2025
51.5
50.3
mag 2025
50.3
50.6
mar 2025
50.6
51.3
feb 2025
51.5
50.9
gen 2025
50.9
51.7
dic 2024
51.7
51.8
nov 2024
51.7
53.1
ott 2024
53.0
49.6
set 2024
49.7
52.5
ago 2024
52.8
52.5
lug 2024
52.5
52.4
giu 2024
52.3
51.0
mag 2024
50.8
49.1
apr 2024
49.0
53.0
mar 2024
52.8
50.6
feb 2024
50.1
50.2
gen 2024
50.5
49.8
dic 2023
49.7
48.6
nov 2023
48.5
47.8
ott 2023
47.7
45.4
set 2023
45.4
47.6
ago 2023
48.1
51.9
lug 2023
51.3
45.7
giu 2023
45.8
46.8
mag 2023
47.6
49.0
apr 2023
52.7
49.3
mar 2023
47.8
46.1
feb 2023
46.1
49.9
gen 2023
49.9
51.0
dic 2022
51.0
51.9
nov 2022
51.9
54.0
ott 2022
54.0
53.5
set 2022
53.5
56.9
ago 2022
56.9
56.5
lug 2022
57.2
59.9
giu 2022
60.3
64.6
mag 2022
64.6
64.5
apr 2022
64.4
61.2
mar 2022
63.1
65.0
feb 2022
65.3
66.8
gen 2022
66.9
65.9
dic 2021
65.8
67.1
nov 2021
67.2
66.9
ott 2021
67.0
68.2
set 2021
68.2
63.7
ago 2021
63.4
67.8
lug 2021
68.0
67.2
giu 2021
66.9
69.8
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento