Silf/Swedbank Composite PMI è pubblicato dal 2019. Si tratta di un indicatore composito calcolato in base ai PMI Manifatturiero e Servizi. L'indice composito consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese e si associa bene con la crescita del PIL. Viene pubblicato il terzo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30, insieme al PMI dei servizi.

L'indice è calcolato da Swedbank e Silf sulla base di un sondaggio mensile di circa 400 responsabili acquisti. Sono invitati a valutare l'attività della loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Nell'indice risultante, il peso della lettura del settore manifatturiero è del 28%, la lettura del settore dei servizi ha un peso del 72%. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino. I valori sono soggetti a destagionalizzazione.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI Composito è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la corona svedese.

Ultimi valori: