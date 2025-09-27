CalendarioSezioni

Aspettative di Inflazione Svezia (Sweden Inflation Expectations)

Svezia
SEK, Corona svedese
Istituto Nazionale di Ricerca Economica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Consumatore
Le aspettative di inflazione svedesi riflettono le aspettative soggettive dei rappresentanti delle imprese, delle aziende e delle organizzazioni sindacali, per quanto riguarda l'inflazione target in Svezia. Questo indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto da Prospera per conto della Riksbank svedese. L'indicatore stesso è pubblicato dall'Istituto Nazionale svedese di Ricerca Economica NIER.

In questo sondaggio trimestrale, gli intervistati indicano le loro aspettative per quanto riguarda l'inflazione a uno, due e cinque anni. I risultati dell'indagine sono aggregati e presentati in cinque sottocategorie: Organizzazioni dei Dipendenti, Organizzazioni dei Datori di Lavoro, Aziende Manifatturiere, Mercato Monetario e Società Commerciali.

Si ritiene che questo indice rifletta opinioni distorte e soggettive ed è, quindi, meno accurato delle previsioni ufficiali di inflazione della NIER. Tuttavia, poiché la Svezia applica l'obiettivo di inflazione, il regolatore tiene conto di questo indicatore, tra gli altri, quando fissa l'obiettivo.

Un'inflazione insufficiente e una tendenza al ribasso delle aspettative sono motivo di preoccupazione per la banca centrale del Paese. Le aspettative positive sull'inflazione sono un fattore favorevole che può avere un effetto positivo sulle quotazioni della corona svedese.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
8.0%
8.6%
giu 2025
8.6%
8.7%
8.9%
mag 2025
8.9%
10.3%
9.5%
apr 2025
9.5%
9.2%
9.2%
mar 2025
9.2%
7.8%
7.5%
feb 2025
7.5%
6.7%
6.9%
gen 2025
6.9%
6.4%
6.8%
dic 2024
6.8%
5.9%
6.3%
nov 2024
6.3%
5.7%
6.0%
ott 2024
6.0%
5.5%
5.6%
set 2024
5.6%
6.0%
6.0%
ago 2024
6.0%
6.3%
6.2%
lug 2024
6.2%
6.3%
6.2%
giu 2024
6.2%
6.4%
6.2%
mag 2024
6.2%
7.0%
6.5%
apr 2024
6.5%
4.5%
6.4%
mar 2024
6.4%
7.9%
6.8%
feb 2024
6.8%
7.7%
7.1%
gen 2024
7.1%
7.5%
6.5%
dic 2023
6.5%
6.7%
7.1%
nov 2023
7.1%
6.1%
7.0%
ott 2023
7.0%
6.9%
7.1%
set 2023
7.1%
6.7%
7.4%
ago 2023
7.4%
6.2%
lug 2023
6.2%
6.0%
6.8%
giu 2023
6.8%
6.6%
7.0%
mag 2023
7.0%
8.2%
7.6%
apr 2023
7.6%
10.0%
10.1%
mar 2023
10.1%
9.8%
10.0%
feb 2023
10.0%
9.5%
10.3%
gen 2023
10.3%
9.3%
10.2%
dic 2022
10.2%
11.2%
10.3%
nov 2022
10.3%
12.1%
11.1%
ott 2022
11.1%
10.7%
11.8%
set 2022
11.8%
11.4%
10.3%
ago 2022
10.3%
11.7%
10.6%
lug 2022
10.6%
10.8%
10.6%
giu 2022
10.6%
9.6%
9.9%
mag 2022
9.9%
10.9%
10.1%
apr 2022
10.1%
9.8%
10.2%
mar 2022
10.2%
7.4%
6.6%
feb 2022
6.6%
7.3%
6.8%
gen 2022
6.8%
6.8%
6.2%
dic 2021
6.2%
6.3%
6.5%
nov 2021
6.5%
5.5%
5.8%
ott 2021
5.8%
5.0%
5.1%
set 2021
5.1%
4.8%
4.4%
ago 2021
4.4%
4.7%
4.9%
