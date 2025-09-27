Calendario Economico
Aspettative di Inflazione Svezia (Sweden Inflation Expectations)
Le aspettative di inflazione svedesi riflettono le aspettative soggettive dei rappresentanti delle imprese, delle aziende e delle organizzazioni sindacali, per quanto riguarda l'inflazione target in Svezia. Questo indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto da Prospera per conto della Riksbank svedese. L'indicatore stesso è pubblicato dall'Istituto Nazionale svedese di Ricerca Economica NIER.
In questo sondaggio trimestrale, gli intervistati indicano le loro aspettative per quanto riguarda l'inflazione a uno, due e cinque anni. I risultati dell'indagine sono aggregati e presentati in cinque sottocategorie: Organizzazioni dei Dipendenti, Organizzazioni dei Datori di Lavoro, Aziende Manifatturiere, Mercato Monetario e Società Commerciali.
Si ritiene che questo indice rifletta opinioni distorte e soggettive ed è, quindi, meno accurato delle previsioni ufficiali di inflazione della NIER. Tuttavia, poiché la Svezia applica l'obiettivo di inflazione, il regolatore tiene conto di questo indicatore, tra gli altri, quando fissa l'obiettivo.
Un'inflazione insufficiente e una tendenza al ribasso delle aspettative sono motivo di preoccupazione per la banca centrale del Paese. Le aspettative positive sull'inflazione sono un fattore favorevole che può avere un effetto positivo sulle quotazioni della corona svedese.
