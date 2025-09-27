Il Silf/Swedbank Services Purchasing Managers Index (PMI) svedese è un indicatore dei cicli economici dell'economia svedese, calcolato da Swedbank in società con Silf, sulla base di un'indagine mensile sui responsabili degli acquisti che lavorano nelle società del settore dei servizi. L'indice consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese. Viene pubblicato il terzo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30.

Ogni mese viene inviato un questionario a circa 200 responsabili acquisti impiegati nel settore dei servizi. Ai manager viene chiesto di valutare lo stato di una specifica attività nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI dei servizi è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la corona.

