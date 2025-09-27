CalendarioSezioni

Indice Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

Svezia
SEK, Corona svedese
Silf/Swedbank
Basso 53.4 50.7
48.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.0
53.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Silf/Swedbank Services Purchasing Managers Index (PMI) svedese è un indicatore dei cicli economici dell'economia svedese, calcolato da Swedbank in società con Silf, sulla base di un'indagine mensile sui responsabili degli acquisti che lavorano nelle società del settore dei servizi. L'indice consente una rapida valutazione dello stato dell'economia del Paese. Viene pubblicato il terzo giorno bancario di ogni mese, alle 08:30.

Ogni mese viene inviato un questionario a circa 200 responsabili acquisti impiegati nel settore dei servizi. Ai manager viene chiesto di valutare lo stato di una specifica attività nella loro azienda: se è aumentata, diminuita o non è cambiata. Gli intervistati valutano gli ordini, la produzione, l'occupazione, i tempi di consegna e le scorte nei magazzini.

Il valore dell'indice è calcolato come somma della percentuale di intervistati che segnalano un aumento e la metà delle risposte che non segnala alcun cambiamento. Valori superiori a 50 indicano una crescita economica, mentre valori inferiori a 50 indicano un declino.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il PMI è interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione ed è, quindi, popolare tra gli analisti. La crescita del PMI dei servizi è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la corona.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.4
50.7
48.8
lug 2025
48.8
52.0
54.6
giu 2025
54.6
49.7
50.8
mag 2025
50.8
50.1
49.4
mar 2025
49.4
51.0
50.5
feb 2025
50.8
51.5
50.1
gen 2025
50.1
49.7
51.4
dic 2024
51.4
50.2
51.0
nov 2024
50.9
49.7
53.1
ott 2024
52.9
49.7
48.9
set 2024
49.1
54.2
52.4
ago 2024
52.9
53.2
53.8
lug 2024
53.8
49.9
52.2
giu 2024
51.8
50.4
49.8
mag 2024
49.5
51.0
48.0
apr 2024
48.1
51.7
54.1
mar 2024
53.9
50.5
51.2
feb 2024
50.5
53.7
51.5
gen 2024
51.8
49.0
50.3
dic 2023
50.0
51.5
48.5
nov 2023
48.3
51.5
48.5
ott 2023
48.5
51.1
46.1
set 2023
46.3
51.1
48.4
ago 2023
49.0
49.7
53.4
lug 2023
52.7
47.2
45.9
giu 2023
46.1
47.1
49.2
mag 2023
50.2
46.7
50.6
apr 2023
50.5
45.5
49.9
mar 2023
48.6
48.2
45.7
feb 2023
45.7
51.9
51.0
gen 2023
51.0
53.6
53.0
dic 2022
53.0
55.6
54.3
nov 2022
54.3
54.3
56.9
ott 2022
56.9
55.9
55.1
set 2022
55.1
58.8
59.4
ago 2022
59.4
60.9
58.1
lug 2022
58.8
65.6
62.3
giu 2022
62.8
68.4
68.2
mag 2022
68.2
67.0
68.2
apr 2022
68.1
66.8
62.9
mar 2022
65.3
68.6
67.7
feb 2022
68.0
68.2
68.6
gen 2022
68.6
68.3
67.4
dic 2021
67.3
68.6
68.7
nov 2021
68.7
69.1
68.0
ott 2021
68.0
72.4
69.6
set 2021
69.6
66.4
65.1
ago 2021
64.7
71.8
69.1
lug 2021
69.1
71.2
67.9
giu 2021
67.4
69.6
71.3
