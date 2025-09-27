Calendario Economico
Saldo Commerciale delle Merci Svezia (Sweden Goods Trade Balance)
|Basso
|Kr-8.9 B
|Kr5.9 B
|
Kr3.6 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Kr5.9 B
|
Kr-8.9 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Statistics Sweden pubblica mensilmente informazioni sul commercio estero del Paese. Tra le pubblicazioni c'è il Goods Trade Balance Indicator. Il Saldo commerciale svedese mostra un cambiamento tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. L'indice consente di valutare la struttura dei flussi commerciali tra i Paesi. I dati pertinenti sono, inoltre, trasmessi alle agenzie statistiche europee che raccolgono e pubblicano informazioni sintetiche per il mercato europeo.
I principali articoli di esportazione della Svezia includono macchinari, automobili, prodotti di carta, pasta di cellulosa e legname. Gli articoli di importazione includono petrolio e prodotti petroliferi, ferro e acciaio, cibo e abbigliamento. I principali partner commerciali della Svezia sono i Paesi dell'UE, nonché la Norvegia, la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Le informazioni commerciali relative ai Paesi terzi sono raccolte dalle dichiarazioni depositate presso la dogana svedese per tutte le merci che attraversano il confine. I dati sul commercio con gli Stati membri dell'UE sono raccolti da sondaggi.
Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i Paesi con economie altamente sviluppate, come la Svezia, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale delle Merci Svezia (Sweden Goods Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress