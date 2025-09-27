Statistics Sweden pubblica mensilmente informazioni sul commercio estero del Paese. Tra le pubblicazioni c'è il Goods Trade Balance Indicator. Il Saldo commerciale svedese mostra un cambiamento tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. L'indice consente di valutare la struttura dei flussi commerciali tra i Paesi. I dati pertinenti sono, inoltre, trasmessi alle agenzie statistiche europee che raccolgono e pubblicano informazioni sintetiche per il mercato europeo.

I principali articoli di esportazione della Svezia includono macchinari, automobili, prodotti di carta, pasta di cellulosa e legname. Gli articoli di importazione includono petrolio e prodotti petroliferi, ferro e acciaio, cibo e abbigliamento. I principali partner commerciali della Svezia sono i Paesi dell'UE, nonché la Norvegia, la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Le informazioni commerciali relative ai Paesi terzi sono raccolte dalle dichiarazioni depositate presso la dogana svedese per tutte le merci che attraversano il confine. I dati sul commercio con gli Stati membri dell'UE sono raccolti da sondaggi.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i Paesi con economie altamente sviluppate, come la Svezia, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

