Saldo Commerciale delle Merci Svezia (Sweden Goods Trade Balance)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Trade
Basso Kr​-8.9 B Kr​5.9 B
Kr​3.6 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Kr​5.9 B
Kr​-8.9 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Statistics Sweden pubblica mensilmente informazioni sul commercio estero del Paese. Tra le pubblicazioni c'è il Goods Trade Balance Indicator. Il Saldo commerciale svedese mostra un cambiamento tra le esportazioni nazionali e le importazioni in un periodo selezionato. L'indice consente di valutare la struttura dei flussi commerciali tra i Paesi. I dati pertinenti sono, inoltre, trasmessi alle agenzie statistiche europee che raccolgono e pubblicano informazioni sintetiche per il mercato europeo.

I principali articoli di esportazione della Svezia includono macchinari, automobili, prodotti di carta, pasta di cellulosa e legname. Gli articoli di importazione includono petrolio e prodotti petroliferi, ferro e acciaio, cibo e abbigliamento. I principali partner commerciali della Svezia sono i Paesi dell'UE, nonché la Norvegia, la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Le informazioni commerciali relative ai Paesi terzi sono raccolte dalle dichiarazioni depositate presso la dogana svedese per tutte le merci che attraversano il confine. I dati sul commercio con gli Stati membri dell'UE sono raccolti da sondaggi.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi che esportati. Per i Paesi con economie altamente sviluppate, come la Svezia, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale delle Merci Svezia (Sweden Goods Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
Kr​-8.9 B
Kr​5.9 B
Kr​3.6 B
lug 2025
Kr​4.5 B
Kr​5.9 B
Kr​12.6 B
giu 2025
Kr​13.3 B
Kr​5.9 B
Kr​5.0 B
mag 2025
Kr​3.9 B
Kr​5.9 B
Kr​6.2 B
apr 2025
Kr​4815.6 B
Kr​5.9 B
Kr​4842.8 B
mar 2025
Kr​4842.8 B
Kr​9.9 B
Kr​4815.0 B
feb 2025
Kr​14.4 B
Kr​10.0 B
Kr​14.5 B
gen 2025
Kr​15.1 B
Kr​5.9 B
Kr​5.4 B
dic 2024
Kr​6.2 B
Kr​5.4 B
Kr​7.5 B
nov 2024
Kr​7.2 B
Kr​0.3 B
Kr​1.1 B
ott 2024
Kr​0.6 B
Kr​-0.5 B
Kr​-1.0 B
set 2024
Kr​0.8 B
Kr​9.5 B
Kr​-6.5 B
ago 2024
Kr​-5.3 B
Kr​5.2 B
Kr​6.6 B
lug 2024
Kr​6.5 B
Kr​7.5 B
Kr​8.1 B
giu 2024
Kr​8.7 B
Kr​2.2 B
Kr​10.4 B
mag 2024
Kr​11.9 B
Kr​5.3 B
Kr​7.2 B
apr 2024
Kr​7.9 B
Kr​-1.6 B
Kr​5.3 B
mar 2024
Kr​4.8 B
Kr​11.5 B
Kr​10.9 B
feb 2024
Kr​9.3 B
Kr​-0.2 B
Kr​13.3 B
gen 2024
Kr​13.3 B
Kr​-0.3 B
Kr​1.9 B
dic 2023
Kr​3.8 B
Kr​1.6 B
Kr​12.1 B
nov 2023
Kr​12.7 B
Kr​0.6 B
Kr​7.3 B
ott 2023
Kr​8.9 B
Kr​-0.5 B
Kr​2.3 B
set 2023
Kr​2.2 B
Kr​-0.5 B
Kr​-7.7 B
ago 2023
Kr​-8.4 B
Kr​-0.8 B
Kr​6.1 B
lug 2023
Kr​4.6 B
Kr​-1.4 B
Kr​2.2 B
giu 2023
Kr​1.1 B
Kr​-1.5 B
Kr​-0.6 B
mag 2023
Kr​-0.3 B
Kr​-1.5 B
Kr​-3.6 B
apr 2023
Kr​-2.7 B
Kr​-1.6 B
Kr​8.5 B
mar 2023
Kr​6.9 B
Kr​-2.1 B
Kr​5.1 B
feb 2023
Kr​6.9 B
Kr​0.7 B
Kr​8.5 B
gen 2023
Kr​11.1 B
Kr​-8.8 B
Kr​-2.8 B
dic 2022
Kr​-1.2 B
Kr​-13.9 B
Kr​-6.5 B
nov 2022
Kr​-5.4 B
Kr​-6.1 B
Kr​-10.1 B
ott 2022
Kr​-9.5 B
Kr​-5.0 B
Kr​-1.4 B
set 2022
Kr​-1.8 B
Kr​-8.8 B
Kr​-18.0 B
ago 2022
Kr​-18.4 B
Kr​0.7 B
Kr​-3.9 B
lug 2022
Kr​-2.1 B
Kr​0.8 B
Kr​2.7 B
giu 2022
Kr​3.1 B
Kr​1.2 B
Kr​-3.7 B
mag 2022
Kr​-1.9 B
Kr​1.7 B
Kr​-3.2 B
apr 2022
Kr​-1.8 B
Kr​2.0 B
Kr​4.7 B
mar 2022
Kr​4.7 B
Kr​2.1 B
Kr​1.5 B
feb 2022
Kr​1.0 B
Kr​2.5 B
Kr​-1.1 B
gen 2022
Kr​0.4 B
Kr​2.8 B
Kr​-5.3 B
dic 2021
Kr​-5.5 B
Kr​3.1 B
Kr​0.6 B
nov 2021
Kr​0.3 B
Kr​3.2 B
Kr​0.7 B
ott 2021
Kr​0.8 B
Kr​-2.0 B
Kr​6.8 B
set 2021
Kr​6.3 B
Kr​-1.8 B
Kr​-10.5 B
ago 2021
Kr​-10.3 B
Kr​8.8 B
Kr​6.6 B
lug 2021
Kr​7.1 B
Kr​8.1 B
Kr​9.5 B
1234
