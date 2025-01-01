DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DViewUpDirectionSet 

ViewUpDirectionSet

Définit la direction de la bordure du cadre supérieur dans un espace 3D.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // direction vers le haut
   );

Paramètres

&up_direction

[in]  Direction de la partie supérieure du cadre dans l'espace 3D.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Définir une nouvelle direction avec ViewUpDirectionSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().

ViewUpDirectionSet() est utilisée avec ViewTargetSet() pour définir la direction du regard.