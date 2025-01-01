Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Définit la direction de la bordure du cadre supérieur dans un espace 3D.
void ViewUpDirectionSet(
Paramètres
&up_direction
[in] Direction de la partie supérieure du cadre dans l'espace 3D.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Définir une nouvelle direction avec ViewUpDirectionSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().
ViewUpDirectionSet() est utilisée avec ViewTargetSet() pour définir la direction du regard.