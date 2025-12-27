La Cuenta Corriente no ajustada a variaciones estacionales refleja la diferencia entre el valor de los bienes, servicios y pagos de intereses exportados e importados durante el mes dado. El índice incluye los siguientes componentes: la balanza comercial neta (exportaciones menos importaciones), los ingresos netos (intereses, dividendos) y los pagos de transferencias entrantes (como impuestos extranjeros, etcétera). El aumento del valor del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Alemania no sujeta a variaciones estacionales (Germany Current Account n.s.a.)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).