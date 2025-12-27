CalendarioSecciones

Situación Actual de los Negocios en Alemania del Ifo (Ifo Germany Current Business Situation)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Instituto de Investigaciones Económicas (Ifo) (Ifo Institute for Economic Research)
Sector:
Negocios
Media 85.6
85.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Grupo CESifo, compuesto por el Centro de Estudios Económicos (CES), el Instituto ifo y la CESifo GmbH (Sociedad de Munich para la Promoción de la Investigación Económica), es un grupo de investigación único en Europa en el campo de la investigación económica. Según el Senado de la Asociación Leibniz, una asociación de institutos de investigación alemanes de diferentes disciplinas con ubicación en Berlín, se trata de uno de los institutos de investigación económica líderes en Europa. El espectro de servicios comprende desde productos de servicio establecidos internacionalmente, como el Índice de Confianza Empresarial de ifo, hasta investigaciones reconocidas internacionalmente, la promoción de jóvenes científicos y las numerosas contribuciones al debate político ampliamente publicadas a nivel nacional y europeo.

El Instituto ifo establece el Índice de Confianza Empresarial de ifo mensualmente. Se basa en aproximadamente 7,000 informes mensuales de empresas en los sectores de la manufactura, la construcción, las ventas mayoristas y menoristas. A las empresas se les pide que informen sobre su situación comercial actual (si es la confianza empresarial actual) y sus expectativas para los próximos seis meses (perspectiva económica). Pueden definir su situación y la confianza empresarial actual con las palabras "bueno", "satisfactorio" o "malo". El valor del equilibrio de la situación actual de los negocios es la diferencia entre los porcentajes de las respuestas "bueno" y "malo".

Para calcular los valores del índice de confianza empresarial, los saldos se incrementan en 200 y se estandarizan según la media de un año base (actualmente 2015):
Valor del índice = 100 * (saldo del mes actual + 200) / (saldo promedio del año base + 200).

Un valor por encima de los pronósticos se considera favorable para las cotizaciones del euro, mientras que los valores por debajo se consideran negativos.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Situación Actual de los Negocios en Alemania del Ifo (Ifo Germany Current Business Situation)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
85.6
85.6
nov 2025
N/D
85.2
85.3
oct 2025
85.3
85.7
sept 2025
85.7
86.4
ago 2025
86.4
86.4
86.5
jul 2025
86.5
86.3
86.2
jun 2025
86.2
86.4
86.1
may 2025
86.1
85.3
86.4
abr 2025
86.4
85.4
85.7
mar 2025
85.7
84.7
85.0
feb 2025
85.0
84.2
86.0
ene 2025
86.1
87.1
85.1
dic 2024
85.1
80.8
84.3
nov 2024
84.3
88.7
85.7
oct 2024
85.7
82.1
84.4
sept 2024
84.4
85.6
86.4
ago 2024
86.5
87.1
87.1
jul 2024
87.1
88.5
88.3
jun 2024
88.3
86.6
88.3
may 2024
88.3
88.8
88.9
abr 2024
88.9
89.7
88.1
mar 2024
88.1
86.8
86.9
feb 2024
86.9
85.5
86.9
ene 2024
87.0
87.3
88.5
dic 2023
88.5
89.3
89.4
nov 2023
89.4
89.0
89.2
oct 2023
89.2
88.8
88.7
sept 2023
88.7
90.1
89.0
ago 2023
89.0
92.5
91.4
jul 2023
91.3
94.3
93.7
jun 2023
93.7
94.9
94.8
may 2023
94.8
95.2
95.1
abr 2023
95.0
94.7
95.4
mar 2023
95.4
94.0
93.9
feb 2023
93.9
94.3
94.1
ene 2023
94.1
93.8
94.4
dic 2022
94.4
93.6
93.2
nov 2022
93.1
94.3
94.2
oct 2022
94.1
96.0
94.5
sept 2022
94.5
97.7
97.5
ago 2022
97.5
98.6
97.7
jul 2022
97.7
99.5
99.4
jun 2022
99.3
98.4
99.6
may 2022
99.5
97.2
97.3
abr 2022
97.2
97.9
97.1
mar 2022
97.0
97.4
98.6
feb 2022
98.6
96.6
96.2
ene 2022
96.1
98.0
96.9
dic 2021
96.9
99.6
99.0
nov 2021
99.0
100.3
100.2
