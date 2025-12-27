La Agencia de Finanzas de la República Federal de Alemania planifica y organiza la financiación del presupuesto federal y sus fondos especiales mediante la emisión de valores del Gobierno Alemán con intereses nominales, tales como los bonos del Tesoro Federal, las letras federales y los bonos federales. En el caso de estos valores, el emisor se compromete a realizar un pago de intereses anual fijo (cupón) y a pagar la deuda al valor nominal al final del plazo. Puesto que el interés se paga una sola vez al año, el interés acumulado queda incluido en la compra y la venta. Los bonos suelen tener un plazo más largo. Ya que los pagos de intereses regulares sobre estos valores son generalmente constantes durante el plazo de duración del bono, su precio de emisión o precio de negociación se usa para establecer la tasa de interés actual del mercado.

Si el atractivo del valor como forma de inversión crece debido a la divisa y/o el emisor, su emisión o precio de negociación se incrementará y la tasa de interés descenderá. Los riesgos que asume el inversor al comprar estos valores se pueden describir como riesgo de precio (si uno quiere vender el valor antes del final del plazo), riesgo de tasa de interés (el cambio en la tasa de interés de mercado influye en el precio de mercado), riesgo de crédito (el emisor podría ser insolvente o retrasar o suspender el interés o el reembolso), o riesgo de divisa (al comprar un valor con una divisa de emisión diferente).

Los "Schuldverschreibung" a 30 años, también denominados "Anleihe" u "Obligaciones" (bonos), tiene un vencimiento de 30 años, y son los bonos con el mayor plazo de vencimiento en Alemania.

En la mayoría de los casos, un incremento de la tasa de interés puede preceder al crecimiento económico, mientras que su descenso puede considerarse un indicio de desaceleración económica. Puesto que Alemania es el estado miembro con mayor solidez financiera de la UE, dicho factor puede tener su correspondiente impacto en las cotizaciones del euro.

