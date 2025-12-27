La Balanza Comercial no ajustada a variaciones estacionales muestra la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de Alemania durante el periodo reportado. Un valor positivo del balance indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. El indicador año tras año ofrece datos desestacionalizados. Los valores superiores a lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Alemania no sujeta a variaciones estacionales (Germany Trade Balance n.s.a.)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).