El Grupo CESifo, compuesto por el Centro de Estudios Económicos (CES), el Instituto ifo y la CESifo GmbH (Sociedad de Munich para la Promoción de la Investigación Económica), es un grupo de investigación único en Europa en el campo de la investigación económica. Según el Senado de la Asociación Leibniz, una asociación de institutos de investigación alemanes de diferentes disciplinas con ubicación en Berlín, se trata de uno de los institutos de investigación económica líderes en Europa. El espectro de servicios comprende desde productos de servicio establecidos internacionalmente, como el Índice de Confianza Empresarial de ifo, hasta investigaciones reconocidas internacionalmente, la promoción de jóvenes científicos y las numerosas contribuciones al debate político ampliamente publicadas a nivel nacional y europeo.

El Instituto ifo establece el Índice de Confianza Empresarial de ifo mensualmente. Se basa en aproximadamente 7,000 informes mensuales de empresas en los sectores de la manufactura, la construcción, las ventas mayoristas y menoristas. A las empresas se les pide que informen sobre su situación comercial actual (si es la confianza empresarial actual) y sus expectativas para los próximos seis meses (perspectiva económica). Pueden definir su situación como "buena", "satisfactoria" o "mala" y sus expectativas comerciales para los próximos seis meses como "más favorables", "estables" o "menos favorables". El valor de equilibrio de la situación actual para los negocios es la diferencia entre los porcentajes de las respuestas "bueno" y "malo", el valor de equilibrio de las expectativas es la diferencia entre los porcentajes de las respuestas "más favorable" y "menos favorable". La Confianza Empresarial de ifo se calcula como el valor medio transformado a partir de los saldos de la situación de los negocios y las expectativas según la siguiente fórmula:

Confianza Empresarial de ifo = root{ (situación +200)(expectativas+200) } - 200.

Para calcular los valores del índice de confianza empresarial y sus componentes - situación y expectativas - los saldos se incrementan en 200 y se estandarizan según la media de un año base (actualmente 2015):

Valor del índice = 100 * (saldo del mes actual + 200) / (saldo promedio del año base + 200).

Para todos los valores, un valor por encima de los pronósticos se considera favorable para las cotizaciones del euro, mientras que los valores por debajo se consideran negativos.

Gráfico de los últimos valores: