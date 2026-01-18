El producto interior bruto (PIB) se establece trimestralmente y anualmente partiendo de las cuentas nacionales calculadas según el concepto interno de las actividades económicas en el territorio económico de la República Federal de Alemania.

Además de todas las encuestas estadísticas económicas actuales disponibles en la fecha del informe, incluyendo otras fuentes de datos como las del sistema financiero y tributario, la Agencia Federal de Empleo, los datos de grandes compañías, etcétera, se incluyen también las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales se determinan tanto en lo que respecta a la originación, es decir, el valor agregado bruto de la industria y los proveedores de servicios excluyendo los impuestos, como en lo tocante al consumo, es decir, el gasto del consumidor, las inversiones y las exportaciones netas (exportaciones - importaciones). Ambas partes están coordinadas y el resultado obtenido es el valor del PIB publicado.

Los valores de las cuentas nacionales y, por lo tanto, del PIB, pueden ser ajustados en función de los precios; dicho ajuste tiene lugar anualmente usando como base los precios del año anterior. Para ello, los resultados anuales se evalúan en precios promedio del año anterior, que luego forman series temporales comparables mediante el encadenamiento. En Alemania, el llamado método de superposición anual se usa para aquellos trimestres cuyos resultados estén constantemente relacionados con los resultados anuales. Las fluctuaciones estacionales, así como las relacionadas con el calendario, se calculan y publican usando el método Census X-12-ARIMA, por una parte, y el método Berlin BV 4.1, por otra.

Las cifras son comparables tanto dentro de Europa como a nivel internacional. En términos temporales, existe una comparabilidad ininterrumpida para toda Alemania desde 1991 y desde 1970 hasta 1991 para Alemania Occidental, antes de ello, solo se daba manera limitada.

El producto interior bruto a/a muestra el cambio en los valores monetarios del trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Las cifras solo se ajustan conforme al precio. El crecimiento del PIB puede influir positivamente en los tipos de cambio del euro.

