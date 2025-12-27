Calendario económico
Tasa de Desempleo de Alemania (Germany Unemployment)
|Media
|2.973 M
|2.982 M
|
2.973 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.979 M
|
2.973 M
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Son muchos los métodos para reflejar las cifras del desempleo, y cada uno de ellos conlleva diferentes definiciones de lo que es un desempleado. Dichos enfoques se diferencian en cuanto a la recopilación de datos, métodos de búsqueda de empleo y definición de empleados marginales.
Las estadísticas sobre el empleo de la Oficina Federal de Estadística de la OIT demarcan los criterios internacionalmente reconocidos, utilizados y formulados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para diferenciar a las personas de acuerdo con su situación laboral. La fuente de la información sobre el desempleo es la Encuesta de Fuerza Laboral, integrada en Alemania en el Microcenso, una encuesta mensual realizada a 35,000 personas. Las cifras según el Código Social de Alemania (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) se consiguen a partir de los datos comerciales de las agencias y centros de empleo. Según estas regulaciones, una persona se encuentra desempleada o activa si está registrada por las autoridades pertinentes. A partir de enero de 2007, los datos del desempleo recopilados o transmitidos en procedimientos separados se compaginan en las estadísticas de BA de tal forma que los episodios individuales de desempleo y búsqueda de empleo se desarrollen sin superponerse y de manera consistente.
La cifra de desempleo muestra cuánto ha cambiado el número de desempleados en comparación con el mismo mes del año anterior.
Las cifras del mercado laboral figuran entre los indicadores económicos de mayor importancia. Sin embargo, se demoran unos meses respecto al desarrollo económico, por lo que confirman el eventual desarrollo en lugar de indicarlo. No obstante, una disminución en la tasa de desempleo puede influir positivamente en el euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Alemania (Germany Unemployment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
