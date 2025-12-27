Para el índice de precios de exportación de cálculo mensual, se calculan los precios en euros (las divisas extranjeras se convierten al respectivo tipo de cambio), en los cuales incurre el importador en la frontera alemana: no son precios listados. Desde el punto de vista comercial, a dichos precios se les otorga la adición FOB (Gratis a Bordo), que indica no solo el lugar donde se cobra el precio, sino también que el vendedor nacional carga con los costes hasta el puerto, mientras que el comprador extranjero corre con los pagos y riesgos desde este punto en adelante. Los precios no incluyen cargos públicos como el IVA y los impuestos especiales. Son recopilados en alrededor de 4,800 puntos de información por aproximadamente 6,100 representantes de precios. Las divisas extranjeras se convierten al respectivo tipo de cambio del euro a mediados de mes.

El índice puede describirse como la media ponderada de las cifras de cambio de precio individuales formadas para una selección representativa de bienes exportados (los llamados representantes de precios) Las ponderaciones del índice para los productos elegidos usan como base los valores de importación correspondientes de las estadísticas de comercio exterior para el año base respectivo.

Las series de precios individuales están estandarizadas conforme a un año base (= 100). Para algunos bienes de comercio mundial - por ejemplo, granos y metales - también se usan las cotizaciones internacionales de la bolsa. Para garantizar que los valores mensuales de una serie de precios individual solo muestran los cambios de precio "puros", se usan procesos de ajuste para los cambios de calidad.

El índice se calcula según la llamada fórmula de Laspeyres. Esto significa que las cifras de ponderación del año base actual no cambian hasta que el índice se convierta a un año base nuevo. El próximo año base será 2020, el más reciente es 2010.

El índice de precios de exportación m/m mide el cambio en los precios del mes reportado en comparación con el mes anterior.

Los índices de precios de exportación e importación se usan en el cálculo de los términos de intercambio, que da una medida de la fortaleza económica de una economía en la competencia internacional. Si los precios de exportación crecen en comparación con los precios de importación, los términos de intercambio mejoran. Esto se considera positivo para la economía y puede influir positivamente en la divisa.

Gráfico de los últimos valores: