El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la compañía de investigación de mercado GDK de Nuremberg, tiene la tarea de mostrar las tendencias de consumo de los hogares privados y generalmente se publica a las 8 a.m. en el penúltimo día del mes revisado.

Con este fin, GfK encuesta a personas de 14 años o más según sus ingresos y expectativas de consumo para los próximos 12 meses, su propensión a comprar y sus expectativas de la situación económica general. El Índice de Confianza del Consumidor trata de pronosticar el cambio en los gastos del consumo privado mensual basándose en los subcomponentes. Sin embargo, el índice es ciertamente susceptible de revisión. La correlación con el gasto real del consumidor privado también ha sido débil en los últimos años. Resultan más interesantes los subcomponentes, cuya propensión a comprar posee el mayor poder explicativo respecto al gasto de los consumidores privados.

El Índice de Confianza del Consumidor de GfK se considera un indicador destacado del desarrollo económico en Alemania. También complementa otras estadísticas recopiladas oficialmente, tales como la confianza de los consumidores en la UE. Por ello, tiene particular importancia a la hora de pronosticar la evolución económica. La ventaja del Índice de Confianza del Consumidor de GfK reside en la recopilación mensual de datos. Esto conlleva que los valores resultantes están normalmente disponibles con mayor rapidez que las estadísticas publicadas trimestralmente.

El Índice de Confianza del Consumidor mide la voluntad de los consumidores de gastar su dinero. Por ello, el aumento del índice permite tener expectativas económicas favorables. El optimismo puede ser un indicador avanzado del crecimiento de la actividad del consumidor y, por lo tanto, para el aumento de la inflación. Un clima de consumo en ascenso normalmente se considera positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores: